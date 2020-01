Kim Džong Un na petem plenarnem srečanju sedmega centralnega komiteja delavske stranke. Foto: Reuters

Kim Džong Un je predsedoval štiridnevnemu zasedanju najvišjih uradnikov Delavske stranke. V svojem govoru je dejal, da se Severna Koreja ne bo več držala moratorija na jedrske in medcelinske balistične preizkuse, ki ga je razglasila sama v času pogovorov z ZDA. Ob tem je dejal, da bo obseg testiranj odvisen od obnašanja ZDA.

Washingtonu je sicer očital, da izvaja politiko v slogu "mafijskih zahtev" in da vzdržuje "sovražno politiko", pri čemer je navedel nadaljevanje skupnih vojaških vaj z Južno Korejo in sankcije.

"Svet bo v bližnji prihodnosti priča novemu strateškemu orožju Severne Koreje," je še napovedal in dodal, da bodo poskrbeli za zanesljivo jedrsko orožje, da se bodo lahko zavarovali pred jedrskimi nevarnostmi ZDA in dolgoročno poskrbeli za lastno varnost. Pjongjang jezi, da ZDA v celoti ne umaknejo sankcij. Washington umik pogojuje s popolnim končanjem jedrskega programa, kar Severna Koreja zavrača.

Kot poroča BBC, je konec leta Severna Koreja opravila nekaj manjših testiranj, s čimer je želela povečati pritisk na ZDA za dogovor. A samooklicani moratorij na testiranje medcelinskih jedrskih raket (te bi lahko dosegle tudi ZDA) je bil eden od temeljev pogajanj med državama. Država tovrstnih poskusov ni izvedla od leta 2017, še poroča BBC.

Trump upa, da bo Kim držal besedo

Ameriški predsednik Donald Trump je zadnji dan leta na Floridi dejal, da ima dober odnos s Kimom in da pričakuje, da bo severnokorejski voditelj držal besedo. "Všeč sem mu, on je všeč meni. Dobro se razumeva. On predstavlja svojo državo, jaz svojo. Vsak mora narediti, kar pač mora narediti," je Trump dejal novinarjem. "Toda podpisal je sporazum, podpisal je dokument, ki govori o denuklearizaciji."

Pompeo upa na Kimovo odločitev za mir in blaginjo

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je dejal, da bi bilo veliko razočaranje, če bi severnokorejski voditelj spodkopal svoje zaveze o denuklearizaciji. Upa, da bo Kim "izbral mir in blaginjo, in ne napetosti ter vojne."

Ob prehodu v novo leto se je iztekel rok, ki ga je Kim postavil ZDA za omilitev sankcij proti Severni Koreji. Pogovori med ZDA in Severno Korejo o severnokorejskem programu jedrskega orožja in ameriških gospodarskih sankcijah so zastali lani po propadlem februarskem vrhu med Kimom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Hanoju.