Stephen Biegun se je v ponedeljek srečal z južnokorejskim političnim vrhom. Foto: Reuters

V soboto je vrhovni vojaški poveljnik severnokorejske vojske Pak Jong Chon opozoril, da bi se morale "sovražne sile", med njimi ZDA, vzdržati provokacij Severne Koreje z jedrskim orožjem, "če želijo praznovati mirno novo leto". Predtem je Pjongjang na izstrelišču Sohae izvedel že drugi poskus v manj kot enem tednu in naznanil, da pogovori z ZDA o denuklearizaciji Korejskega polotoka niso več na pogajalski mizi.

Severnokorejski vodja Kim Džong Un je konec leta postavil kot rok za predstavitev nove ameriške ponudbe, ki bi vključevala umik velikega dela sankcij. V nasprotnem primeru grozi z "novo potjo".

Severnokorejski voditelj je nedavno odprl nove terme. Foto: Reuters

"Tako nepotrebne izjave"

Biegun se je na zaostrovanje Severne Koreje odzval spravljivo ‒ Pjongjang je povabil nazaj za pogajalsko mizo, zadnje izjave Severnih Korejcev pa označil za "tako sovražne in negativne in tako nepotrebne". "ZDA nimajo roka, mi imamo cilj. Ni treba, da se na tak način pogovarjamo. Ni še prepozno," je dodal.

Pogovori med ZDA in Severno Korejo o severnokorejskem programu jedrskega orožja in gospodarskih sankcijah so zastali februarja letos, po drugem srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.

Če Washington kmalu ne predstavi novih predlogov, je Severna Koreja nedavno omenjala celo "božično darilo" za ZDA, kar bi po mnenju nekaterih strokovnjakov lahko pomenilo izstrelitev medcelinske balistične rakete.

Biegun je dejal, da se ZDA popolnoma zavedajo "zmožnosti Severne Koreje, da v prihodnjih dneh izvede veliko provokacijo". To po njegovih besedah ne bi niti najmanj pomagalo pri doseganju trajnega miru na Korejskem polotoku. Zatrdil je tudi, da se je Washington pripravljen pogovarjati o vseh ključnih točkah.