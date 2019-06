Kitajska je blokirala dostop do spletnih strani več ameriških in britanskih medijev. Foto: EPA

Med blokiranimi mediji so Guardian, Washington Post, Huff Post in NBC, navaja spletna stran GreatFire.org, ki preučuje spletno cenzuro na Kitajskem. Že več tednov je na Kitajskem onemogočen dostop do Wikipedie.

Guardian ob tem navaja, da so njihovo spletno stran na Kitajskem blokirali kmalu po obletnici protestov 4. junija. Guardian je tako v spletni kot tiskani izdajo obsežno pisal o pokolu kitajskih oblasti pred 30 leti.

Vsako praznovanje te obletnice in celo omemba dogodka je na Kitajskem prepovedana, Trg nebeškega miru v Pekingu pa je bil 4. junija močno zastražen.

Na Kitajskem je internetna kultura specifična, saj tudi za medmrežje velja stroga državna zakonodaja. Zahodne spletne in medijske družbe se pogosto soočijo z izbiro, ko morajo upoštevati stroga pravila cenzure, da lahko ostanejo na trgu enega največjih gospodarstev na svetu, ali pa tam preprosto prenehajo poslovati.

Weibo in WeChat cenzurirata vsebine

Tudi Facebook in Google sta tako na Kitajskem onemogočena. Kitajci namesto tega uporabljajo platforme Weibo in WeChat, ki so pogosto cenzurirane.

Britansko veleposlaništvo v Pekingu je poskusila ob obletnici protestov izdati sporočilo za javnost zunanjega ministra Jeremyja Hunta. "Poskusili smo objaviti sporočili tudi na Weibo, a je bilo naše sporočilo vsakič izbrisano. Nazadnje so nam začasno onemogočili objavljanje," je sporočil tiskovni predstavnik veleposlaništva Ashley Rogers.