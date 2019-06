22-letni Wong je tako še povečal pritisk v politično že tako razgretem ozračju Hongkonga, kjer že teden dni potekajo množični protesti proti sprejemu zakonodaje, ki predvideva izročanje osumljencev celinski Kitajski.

22-letni študentski aktivist Joshua Wong zapušča Lai Či Kok poboljševalni zavod v Hongkong, kjer je od maja prestajal zaporno kazen zaradi organizacije prodemokratičnih protestov leta 2014. Foto: EPA

V nedeljo se je tako na ulicah Hongkonga, nekdanje britanske kolonije, ki pa je od leta 1997 spet pod Kitajsko, a je ohranila določeno avtonomijo, zbralo približno dva milijona protestnikov, ki so zaradi kontroverznega zakona zahtevali odstop Lamove.

Čas je, da lažnivka Lamova odstopi



Nekateri protestniki so noč iz nedelje na ponedeljek prespali kar na cesti. Foto: EPA

"Boril se bom proti temu škodljivemu zakonu. Napočil je čas, da lažnivka Carrie Lam odstopi," je po poročanju Reutersa dejal Wong, ki je bil leta 2014 eden od vodij prodemokratičnih protestov v Hongkongu. Wong je bil v letih 2017 in 2018 zaradi sodelovanja v protestih obsojen na dve zaporni kazni, v ponedeljek pa je bil po dobrem mesecu za zapahi izpuščen iz zapora.

Protesti se nadaljujejo

Lamova se je v nedeljo opravičila za sporno zakonodajo, ki jo je tudi začasno umaknila, a to ni pomirilo protestnikov. Ti zahtevajo popoln umik spornega zakona in odstop Lamove. Po poročanju BBC-ja so se tudi v ponedeljek večje skupine protestnikov že začele zbirati na ključnih cestah v bližini sedeža hongkonške vlade. Protestniki zatrjujejo, da bodo vztrajali na ulicah, dokler zakon ne bo končal "v košu za smeti".