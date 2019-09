Rusija je zasegla obe ribiški ladji in aretirala posadki. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Incident se je zgodil v ruskem izključno gospodarskem pasu, Severni Korejci pa naj bi tam nezakonito ribarili. Kot sta sporočili ruska obveščevalna služba FSB in obalna straža, so 21-člansko posadko ene ladje aretirali, posadka druge ladje, na kateri je bilo več kot 45 mornarjev, pa naj bi se aretaciji nasilno uprla, pri čemer so bili ranjeni trije pripadniki ruske obalne straže.

Kot poroča ruski portal rt.com, je nato Rusija zasegla obe ladji. Rusko zunanje ministrstvo je zaradi dogodka na pogovor poklicalo severnokorejskega začasnega odpravnika poslov v Rusiji Džin Džong-Hjeopa, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ta je po pogovoru zavrnil kakršen koli komentar, poroča ruska tiskovna agencija TASS.

Do zadnjega incidenta je prišlo po veliko drugih dogodkov s severnokorejskimi ribiči. Prejšnji teden je obalna straža pridržala 16 ladij in več kot 250 mornarjev, ki so nezakonito lovili lignje ob ruski obali, še poroča rt.com.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, ruska obalna straža na Daljnem vzhodu pogosto aretira severnokorejske ribiče, ki večinoma plujejo z lesenimi čolni brez vsakršne prave opreme. Ruske oblasti severnokorejske ribiče pogosto obsodijo na zaporne kazni.