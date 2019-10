To naj bi bil enajsti severnokorejski raketni preizkus letos. Foto: Reuters

Preizkus podmorniške rakete pomeni, da lahko Severna Koreja izstreljuje rakete tudi daleč zunaj svojega ozemlja.

Novo vrsto raket pukguksong-3 so v sredo izstrelili vertikalno s platforme v zalivu Vonsan pred vzhodno obalo Severne Koreje.

Severnokorejska tiskovna agencija KCNA poroča, da je voditelj države Kim Džong Un čestital sodelujočim pri izstrelitvi.

Iz generalštaba južnokorejske vojske so sporočili, da je raketa letela okoli 450 kilometrov in dosegla višino 910 kilometrov, zatem pa padla v Japonsko morje na območju japonske izključne gospodarske cone.

Po poročanju tiskovnih agencij je izstrelitev rakete, ki lahko nosi jedrsko konico, enajsti severnokorejski raketni preizkus letos.

Severna Koreja je raketo izstrelila dan po tem, ko sta Pjongjang in Washington napovedala nove delovne pogovore o severnokorejskem programu jedrskega orožja ta teden. Kje naj bi pogovori potekali, ni razkrila niti ameriška niti severnokorejska stran. Prav tako niso navedli drugih podrobnosti.

Pjongjang in Washington si že nekaj časa prizadevata za oživitev pogovorov o severnokorejskem programu jedrskega orožja in gospodarskih sankcijah, ki so zastali februarja, po drugem srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Kim Džong Una. Trump in Kim sta se za oživitev pogovorov dogovorila junija, ko sta se sešla na demilitariziranem območju med Korejama.