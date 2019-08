Severni Korejci naj bi izvajali izjemno prefinjene kibernetske napade. Foto: Reuters

V zaupnem dokumentu je po poročanju BBC-ja zapisano, da je Pjongjang za cilje svojih napadov izbral banke in menjalnice kriptovalut. "Pjongjang uporablja kibernetski prostor za izjemno prefinjene napade, s katerimi krade sredstva finančnim institucijam in menjalnicam kriptovalut," so zapisali in dodali, da strokovnjaki preiskujejo tudi, ali Severni Korejci uporabljajo izjemno zmogljive računalnike za razvijanje virtualnih valut, s tem pa v tujini služijo denar.

Denar, ki pride v Severno Korejo na tak način, je zelo težko izslediti, hkrati pa je podvržen manjšemu nadzoru. Pri ZN-u trdijo, da je država mednarodne gospodarske sankcije kršila tudi s pridobivanjem predmetov, ki so povezani z orožjem za množično uničevanje.

Sankcije, ki veljajo od leta 2006, Severni Koreji prepovedujejo izvoz premoga, železa, tekstila in morske hrane ter omejujejo količino uvoza surove nafte in predelanih naftnih izdelkov, dodaja BBC.

Kim: Izstrelki kot nasprotovanje Seulu in Washingtonu

Severna Koreja je v torek izvedla še dve izstrelitvi, skupno pa je v manj kot dveh tednih izstrelila kar štiri rakete, poroča STA. Voditelj države Kim Džong Un je sporočil, da je bila zadnja izstrelitev svarilo ZDA in Južni Koreji zaradi njunih skupnih vojaških vaj, ki so se začele v ponedeljek. Večinoma so računalniško simulirane in namenjene preizkušanju južnokorejskih sposobnosti operativnega vodenja med spopadom.

Kim Džong Un je prisostvoval torkovi izstrelitvi raket. Foto: Reuters

V Pjongjangu tem že tradicionalnim ameriško-korejskim vojaškim vajam ostro nasprotujejo. Vidijo jih kot priprave za invazijo na sever. V Pjongjangu so opozorili tudi, da bi te vaje lahko ogrozile pogajanja o severnokorejskem jedrskem vprašanju, o katerih sta se dogovorila Kim in ameriški predsednik Donald Trump.

Kim je torkovo izstrelitev raket osebno nadziral. Šlo je za preverjanje "vojne zmožnosti novega tipa taktično vodenih raket", so navedli. Po uspešnem preizkusu raket je Kim dejal, da bo "ta vojaška akcija priložnost, da se pošlje primerno opozorilo skupnim vojaškim vajam ZDA in Južne Koreje".

Šlo naj bi sicer za balistični raketi kratkega dosega. Iz generalštaba južnokorejske vojske so v torek sporočili, da sta bili izstreljeni z obale Korejskega polotoka, po okoli 450 kilometrih pa sta pot končali v Japonskem morju.

Kim in Trump sta se junija na demilitariziranem območju med Korejama dogovorila o začetku pogajanj o jedrski razorožitvi Severne Koreje. Pogovori se niso začeli, Pjongjang pa je večkrat opozoril, da se tudi ne bodo, če bodo potekale vojaške vaje.