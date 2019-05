Slabo letino so povzročile poplave, suša in vročina. Foto: AP

Pri Svetovnem programu za hrano (WFP) so opozorili, da so razmere zelo resne. Združeni narodi so namreč na prošnjo Severne Koreje opravili novo oceno o količini in varnosti hrane. Zadnja letina je bila po suši, vročinskih valovih in poplavah najslabša v zadnjih desetih letih. Lakota ogroža okoli deset milijonov ljudi, zaloge hrane pa bodo pošle pred jesenjo. V državi živi 25,2 milijona ljudi.

Za oskrbo prebivalstva manjka okoli 1,4 milijona ton živil, ocenjujejo pri ZN-u. Družine trpijo zaradi resne podhranjenosti, brez pomoči pa se bodo razmere še poslabšale. V nekaterih delih države je 43 odstotkov ljudi podhranjenih, eden od petih otrok pa ima zaradi tega težave z razvojem.

300 gramov hrane dnevno

Zaradi pomanjkanja hrane so severnokorejske oblasti nazadnje zmanjšale porcije hrane s 380 gramov na 300 gramov, kar je najnižja raven za tak čas v letu, a bodo morali obroke verjetno še zmanjšati. Svetovni program za hrano že zdaj s hrano oskrbuje 770.500 žensk in otrok v bližini prestolnice Pjongjang.

V zadnji veliki lakoti v državi je v sredini 90. let prejšnjega stoletja umrlo skoraj tri milijone ljudi.