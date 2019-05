Tajski kralj se pusti nositi na nosilnici po ulicah Bangkoka. Foto: Reuters

Kronanje novega tajskega kralja Mahe Vadžiralongkorna, ki si je izbral ime kralj Rama X., je bilo konec tedna v središču zanimanja javnosti zaradi podob, ki nekako ne sodijo v leto 2019. Množice običajnih smrtnikov, oblečenih v rumene majice, kar je znak pripadnosti rojalizmu, so več ur čakale v hudi vročini, da bi pozdravile novega vladarja in v živo doživele ves blišč in veličino kronanja. Ko se je novi kralj z novopečeno ženo po tridnevnem razkazovanju nepojmljivega bogastva v ponedeljek pokazal na balkonu kraljeve palače, so ljudje kot v transu mahali s tajskimi in kraljevimi zastavami in vzklikali: "Naj dolgo živita veličanstvi!"

Tajci imajo svojega kralja za božanstvo in v tem okviru je treba razumeti ves "šov", ki je potekal v Bangkoku.

V rumene majice oblečeni rojalisti so se kralju poklonili na ulicah. Foto: Reuters

Za pogreb 80 milijonov, za kronanje 30 milijonov evrov

Kronanje 66-letnega Vadžiralongkorna je potekalo dve leti in pol po smrti očeta, prejšnjega kralja Bumibola Aduljadedža, čeprav je uradno že takrat zasedel prestol. Vadžiralongkorn je šele deseti kralj od začetka dinastije Čakri leta 1782. Za kralja Ramo X. je bil razglašen že 1. decembra 2016, torej po očetovi smrti, ki je po 70 letih na prestolu ‒ to je najdaljši staž med vsemi monarhi na svetu ‒, umrl 13. oktobra istega leta v starosti 88 let. Ko je Bumibol umrl, je sledilo enoletno žalovanje, nato pa so v Bangkoku potekale petdnevne žalne slovesnosti, za katere je država porabila kar 80 milijonov evrov. Priprave na pokop kralja so potekale vse leto, vrhunec pa so dosegle z njegovo upepelitvijo v kraljevem krematoriju, ki ga je sestavljalo več zlatih paviljonov, postavljenih na trgu Sanam Luang pred Veliko palačo v Bangkoku, kot se imenuje kraljeva palača. Osrednji paviljon je bil visok 50 metrov, upepelitvi pa je prisostvovalo več kot 250.000 ljudi. Obred so z igro, petjem in plesom pospremili številni umetniki.

Na Tajskem okronali novega kralja

Ob upoštevanju zgoraj napisanega se zdi strošek tridnevnih slovesnosti ob kronanju novega kralja ‒ 30 milijonov evrov ‒ še precej skromen, saj so za novega kralja torej zapravili "le" dobro tretjino denarja kot za slovo od starega. Razsipnosti, kiča, kazanja bogastva in čaščenja kraljevih simbolov pa v Bangkoku v preteklih dneh kljub temu ni manjkalo, prav nasprotno ‒ v že tako zelo turistično priljubljenem glavnem mestu Tajske je zaradi kronanja vladalo pravo izredno stanje.

Krona, meč, žezlo, pahljača, copati ... in slon

Kraljevi obredi so si sledili tri dni, osrednji dogodek pa je bilo sobotno kronanje, na katerem je kralj Rama X. prejel pet kraljevih regalij, ki jih Tajci pojmujejo kot znak kraljevanja in zakonitosti njegovega vladanja. Najpomembnejša kraljevska insignija je zlata krona, okrašena z diamanti, ki je visoka kar 66 centimetrov in težka 7,3 kilograma. Na konici krone v obliki stožca je "dragulj vseh draguljev" ‒ diamant, imenovan Pra maha vičjan mani. V nasprotju z drugimi monarhi se na Tajskem kralj "samookrona" ‒ krono si na glavo posadi kar sam. Poleg kraljeve krone je Rama X. prejel tudi 90-centimetrski meč zmage, prav tako prevlečen z zlatom in okrašen z dragimi kamni, ki predstavlja "kraljevo sposobnost, da zaščiti svoj narod". Kraljevo žezlo je 118-centimetrska palica, izdelana iz javanskega lesa in okrašena z zlatom, ki predstavlja kraljevo poštenost.

Številne stavbe v Bangkoku so okrašene s podobami kralja in njegove družine. Foto: Reuters

Kralj je prejel tudi kraljevo pahljačo in omelo, ki sta izdelana iz dlake jaka in obljubljata, da bo "kralj lahko pometel stran vse težave ljudi", pa tudi kraljeve copate, prav tako prevlečene z zlatom in okrašene z diamanti, ki simbolizirajo goro Meru, dom boga Indre. Razkošna slovesnost je vključevala budistično in hindujsko obredje. Začetek slovesnosti je zaznamoval obred očiščenja in maziljenja v belo oblečenega kralja s sveto vodo, ki so jo zbrali v vseh 76 provincah Tajske, budistični menihi pa so odpeli mantro. Slovesnosti, ki je simbolizirala transformacijo kralja iz človeka v božanstvo, se je udeležilo tudi več hindujcev. Pred tem so brahmanski kraljevi astrologi interpretirali horoskop novega vladarja, saj ima astrologija v tajski družbi izjemno velik pomen.

Velika palača v Bangkoku ‒ dom tajske kraljeve družine. Foto: Reuters

Kralju so med drugim podarili tudi slonjega samca po imenu Plaj Ekačaj, ki so ga eno leto vzgajali in negovali v posebni ogradi na severovzhodu države. Pa ne le to, slonu se njegovi oskrbniki klanjajo, ga nazivajo z "vaše veličanstvo" in mu izkazujejo neizmerno spoštovanje, saj ga imajo za božanstvo. Zakaj? Ker je prvi "beli slon", ki so ga odkrili od začetka vladanja Rame X., zato ga bodo v kratkem pripeljali h kralju v Bangkok. Plaj Ekačaj sicer ni popolnoma bel ali slon albin, je le bolj bledo sive barve, kot so običajni, takšni primerki pa so zelo posebni, saj so simbol kraljeve krvi, zato Tajci do njih gojijo veliko spoštovanje.

Kralj Rama X. ‒ od pilota do monarha

Maha Vadžiralongkorn oziroma Rama X. Tajski vlada torej že 18 mesecev, zato so se že pokazali prvi obrisi sloga njegove vladavine. V letu in pol je naredil več potez za utrditev monarhije, med drugim je v svoje roke prevzel tudi neposreden nadzor nad nedojemljivo velikim bogastvom kraljeve družine ‒ vse to s pomočjo tajske vojaške vlade. Ena kraljevih najvidnejših pobud do zdaj je bila, da je pet milijonov Tajcev dobilo službo v javnem sektorju, kot je na primer čiščenje javnih površin ali pomoč policistom pri usmerjanju prometa, a pogoj zanjo je jasen ‒ vsako jutro, preden se odpravijo na delo, se morajo postaviti pred portret kralja in mu salutirati.

Kje lahko vladajo le moški potomci in kje tudi ženske? Tajska je ena izmed monarhij, ki dovoljuje možnost, da kraljevi prestol zasede ženska potomka. To je omogočila s spremembo ustave leta 1974, a kljub temu je novi kralj

postal drugi najstarejši potomec - sin, ne pa najstarejši otrok kralja Bumibola, princesa Ubolratana. Katere kraljevine še dopuščajo možnost ženskega nasledstva, da torej

ženska postane monarhinja, in katere ohranjajo pravilo izključno moškega nasledstva?

- Butan dovoljuje moškim potomcem, da preskočijo svoje sestre in postanejo monarhi. A država pozna tudi pravilo, da se mora monarh pri starosti 65 let umakniti s

prestola.

- Velika Britanija je pravilo, da imajo moški prednost pri zasedbi prestola, umaknila leta 2011. Kljub temu bodo vsi trije prihodnji monarhi moškega spola (princ Charles,

princ William in princ George).

- V Maroku lahko vladajo le moški - krono dobi najstarejši sin, razen če monarh za svojega naslednika izbere kakšnega mlajšega sina.

- Na Nizozemskem krono dobi najstarejši otrok monarha. Od leta 1983 imajo ženske enako pravico do prestola kot moški.

- Norveška je s spremembo zakona leta 1990 omogočila, da prestol zasede najstarejši otrok, ne glede na spol. A v prehodnem obdobju bodo lahko moški potomci,

rojeni pred letom 1990, še vedno imeli prednost med svojimi ženskimi sorodnicami.

- V absolutistični monarhiji v Omanu lahko sultani postanejo le moški potomci.

- Savdska Arabija nima jasne linije nasledstva, a na prestol lahko sedejo le moški.

- V Španiji velja pravilo prednosti moških, kar pomeni, da hči monarha lahko zasede prestol, a še vedno bo imel mlajši brat prednost pred starejšo sestro.

- Švedska je leta 1980 postala prva monarhija, ki je sprejela zakon, da je prestolonaslednik monarhov prvorojenec, ne glede na njegov spol.

Poleti leta 2017 je zakonodajna skupščina, ki jo je imenovala vojska, spremenila zakon iz leta 1936 in kralju podelila popoln nadzor nad družbo Crown Property Bureau, ki upravlja večdesetmilijardno premoženje kraljeve družine. Pred tem je poslovanje te družbe nadzorovalo finančno ministrstvo. Točna vrednost kraljevega premoženja, tako nepremičnin kot drugih stvari, ki jih ima v lasti, ni znana. Tuji mediji ocenjujejo, da je samo osebno premoženje Vadžiralongkorna vredno okoli 26,7 milijarde evrov, kar pomeni, da je najbogatejši monarh na svetu ‒ sledi mu brunejski sultan, piše Business Insider. Najbogatejša kraljeva družina je sicer savdijska ‒ njeno premoženje ocenjujejo na 1.500 milijard evrov. Tajska kraljeva družina je na tem seznamu na petem mestu.

V lasti ima 6.560 hektarjev zemlje

Največ bogastva tajskega kralja se skriva v zemlji, saj ima v lasti 6.560 hektarjev zemlje po vsej državi, ki jo oddaja 40.000 najemnikom ‒ 17.000 med njimi v Bangkoku. Gre za najdražja zemljišča v samem poslovnem središču prestolnice, na kraljevi zemlji ležijo tudi tri največja trgovska središča v mestu. Poleg tega ima kralj 23-odstotni lastninski delež v banki Siam Commercial Bank in 33-odstotni delež v največjem industrijskem konzorciju v državi Siam Cement Group. V bogati zbirki zlata in draguljev ima posebno mesto 544-karatni rjavi diamant z imenom zlati jubilej, ki je največji brušeni diamant na svetu, njegova vrednost pa je ocenjena na 11 milijonov evrov.

Popolna pripadnost kralju je sestavni del tajske kulture, ki se je v 70-letnem vladanju prejšnjega kralja Bumibola le še poglobila. Vadžiralongkorn tako leti na krilih priljubljenosti svojega očeta, čeprav želi in zahteva tudi spoštovanje zase. Na bankovcih tajske denarne valute baht sta tako že podobi prejšnjega in novega vladarja, Vadžiralongkornova podoba visi tudi na številnih ulicah in stavbah.

Pred začetkom službe poklon kralju

V svoje vladanje je po poročanju virov, ki so blizu tajske kraljeve družine, uvedel nekatere vojaške metode in poglede. Vsi njegovi spremljevalci in stražarji morajo znati recitirati ratčasavat ali osnovna pravila vedenja v kraljevi službi, ki izvirajo iz časa absolutističnega vladarja, kralja Rame I. (1881‒1925). Pravila, zapisana v obliki pesmi, vse podanike opominjajo, da morajo biti ponižni in nikoli bahavi, da ne smejo izkoriščati kraljeve prijaznosti ter da se ne smejo nikoli odzvati, tudi če jih je doletela kraljeva kazen. Poleg tega je kralj 400.000-glavi tajski vojski ukazal nošnjo enotnih uniform barve kakija, enoten nov pozdrav in enotno pričesko ‒ vse te značilnosti so morali povzeti po navadah njegove zasebne varnostne službe.

Kralj je v zadnjem letu odpustil in javno kaznoval več kot ducat ljudi. "Kralj je zelo odločen pri tem, kaj je prav in kaj narobe. Dobre hvali, slabe kaznuje. S svojimi pomočniki se ne posvetuje, ampak jih le namešča za svoje predstavnike v različnih organih," je dejal tajski akademik Sulak Sivaraksa.

Vadžiralongkorn je bil rojen 28. julija 1952 kot drugi izmed štirih otrok kralja Bumibola in kraljice Sirikit, a edini sin. Odtlej je veliko časa preživel v tujini, saj se je šolal na najboljših zasebnih šolah v Veliki Britaniji in Avstraliji, kjer je na vojaškem kolidžu Duntroon v Canberri diplomiral iz obramboslovja. Bil naj bi izkušen pilot helikopterjev in lovcev, v 80. letih je bil tudi član tajske vojske. Kot kralj je postal tudi vrhovni poveljnik oboroženih sil v državi. Več mesecev na leto preživi v Nemčiji, saj ima ob jezeru Starnberg južno od Münchna razkošno vilo, vredno 11 milijonov evrov, piše Guardian.

Pred kronanjem se je kralj poročil z nekdanjo stevardeso in jo imenoval za kraljico Sutido. Foto: Reuters

Presenetljiva poroka z nekdanjo stevardeso

Tri dni pred kronanjem je Vadžiralongkorn sodržavljane šokiral s prizori poročnega obreda, saj se je poročil z nekdanjo stevardeso Sutido Vadžiralongkorn Na Ajudja, ob tem pa jo tudi imenoval za kraljico Sutido. S tem je dobila kraljevi naziv in postala del kraljeve družine. Do poroke se je na Tajskem namreč le šušljalo, da je Sutida njegova partnerica, saj ga je v zadnjih letih spremljala na več javnih dogodkih, o njuni zvezi pa nihče ni uradno govoril.

Posnetke poroke so predvajale vse tajske televizije. Na obredu je kralj polil posvečeno vodo po glavi kraljice, ki je ležala pred njim, nato pa sta zakon zapečatila s podpisom. Vadžiralongkorn je bil pred tem poročen trikrat in ima sedem otrok. Sutido, nekdanjo stevardeso pri letalski družbi Thai Airways, je leta 2014 imenoval za namestnico vodje svoje varnostne službe, decembra leta 2016 pa je dobila še naziv generalka.

Dragoceni 'beli slon', ki ga bodo Tajci poklonili svojemu vladarju. Foto: Reuters

Izidov volitev 24. marca še ni

Kronanje novega kralja je sicer potekalo v obdobju politične negotovosti v državi. Splošne volitve, prve od leta 2014, ko je oblast prevzela vojaška hunta, so bile že 24. marca, a uradnih izidov še vedno ni. Poleg tega je politično prizorišče v državi februarja, torej dober mesec pred parlamentarnimi volitvami, razburkala kraljeva sestra, princesa Ubolratana Mahidol, ki je napovedala, da bo kandidirala na volitvah in s tem skušala izzvati voditelja vojaške hunte.

Vadžiralongkorn je sestrino potezo označil za "popolnoma neprimerno in neustavno" in navedel del ustave, ki pravi, da mora monarhija ohraniti politično nevtralnost.

Stranka Tai Raksa Čart, ki je povezana z vplivno politično družino nekdanjega tajskega premierja Taksina Šinavatre, je nato stopila korak nazaj in sporočila, da bo "upoštevala kraljev ukaz", saj je zvesta kralju in vsem članom kraljeve družine. Stranka na volitvah ni smela nastopiti.

Na volitvah naj bi sicer zmagal dozdajšnji voditelj Prajut Čan Oka, vrhovni poveljnik tajske vojske v času vojaškega udara pred petimi leti, ki trenutno opravlja funkcijo premierja. Tajkun in milijarder Taksin Šinavatra je Tajsko vodil med letoma 2001 in 2006, njegova sestra Jingluk Šinavatra pa med letoma 2011 in 2013 – oba je z udarom odstavila vojska, oba odtlej živita v prostovoljnem izgnanstvu. Družini Šinavatra nasprotuje tudi frakcija kraljeve družine, ki podpira vojaško hunto na oblasti.

Čeprav je princesa kandidaturo kmalu umaknila, pa so strokovnjaki takrat opozorili, da kandidatura ne bi bila mogoča brez privolitve dvora, kar naj bi kazalo na razkol s staro gardo kraljeve družine, zvesto pokojnemu kralju Bumibolu. Novi kralj je namreč od očetove smrti preoblikoval monarhične institucije in imenoval novega poveljnika vojske, kar znova kaže na razkol znotraj kraljeve družine, ki je do pred kratkim podpirala vojaško hunto. Uradni volilni izidi naj bi bili znani 9. maja.

Bumibol Aduljadedž je vladal skoraj 70 let, tako da je bil monarh z najdaljšim stažem na svetu. Foto: Reuters

Monarhijo ščitijo najstrožji zakoni na svetu

Ne le, da je tajska kraljeva družina med najpremožnejšimi kraljevimi družinami na svetu, njene člane ščitijo najstrožji zakoni proti kakšni monarhiji. Tajski lese-majeste (francoski izraz, ki pomeni žalitev veličanstva, op. a.) prepoveduje vsakršno javno kritiziranje kralja, kraljice in najožjih družinskih članov. Ta prestopek je kaznovan z zaporno kaznijo največ 15 let, od vojaškega udara leta 2014 pa so ga še zaostrili, tako da je bilo veliko ljudi zaradi tega poslanih v zapor. Kritiki zakona opozarjajo, da ga vojaška vlada izkorišča za omejevanje svobode govora, Združeni narodi pa so že večkrat pozvali državo, naj zakon, ki ščiti kraljevo družino, spremeni oziroma omili. A oblast je neomajna ‒ trdi, da je tako strog zakon nujen za zaščito monarhije.

Člen 112 v tajskem kazenskem zakoniku pravi, da bo "vsak, ki obrekuje, žali ali grozi kralju, kraljici, prestolonasledniku ali princem in princesam, kaznovan z zaporno kaznijo med tremi in 15 leti". Ta člen je ostal tako rekoč nespremenjen od prvega kazenskega zakonika leta 1908 ‒ le kazen so leta 1976 še zaostrili. V tajski ustavi pa je zapisano: "Kralja je treba postaviti na tron in častiti njegovo kraljevanje. Nihče ne sme kralja nikoli ničesar obtožiti ali ga česa prositi." A težava je v tem, ker ni jasno zapisano, katera dejanja predstavljajo obrekovanje, žalitev ali grožnjo, kar daje oblastem možnost, da po svoje interpretirajo pravila.

Kralj se je umil s sveto vodo, zmešano iz vseh 76 tajskih provinc. Foto: Reuters

Prijavo za lese-majeste lahko poda kdor koli proti komur koli, vsako prijavo pa mora policija obvezno obravnavati. Vsakomur, ki je aretiran, lahko odrečejo plačilo varščine, opozarjajo pri ZN-u, kjer tudi trdijo, da so nekateri Tajci dolgo zaprti brez obtožnice. Sojenja naj bi pogosto potekala za zaprtimi vrati, velikokrat na vojaških sodiščih, kjer so pravice obtoženca omejene. Kazni za posamezne prekrške se seštevajo, kar lahko pomeni izjemno dolge zaporne kazni. Junija leta 2017 je bil neki moški obsojen na najvišjo zaporno kazen do zdaj ‒ 70 let, a so mu kazen po priznanju krivde prepolovili. Visoki komisariat ZN-a za človekove pravice opozarja, da se je število ljudi, preiskovanih zaradi žaljenja kraljeve družine, od vojaškega udara leta 2014 več kot podvojilo.

Princese pozdravljajo množico z balkona kraljeve palače. Foto: Reuters

Le štirje odstotki obtoženih v letu 2016 so bili na sojenju oproščeni. Obtoženih je bilo veliko, na primer neki starec, ki naj bi v SMS-sporočilih žalil kraljico, in švicarski državljan, ki je pijan s pršilom umazal plakat nekdanjega kralja. Tajci so lahko aretirani tudi zaradi dejanj proti kraljevi družini na spletu ‒ neki moški je moral v zapor, ker je na Facebooku objavil fotografijo najljubšega psa nekdanjega kralja Bumibola in všečkal domnevno žaljive objave o kralju.

Pri Amnesty Internationalu opozarjajo, da oblasti zakon izrabljajo za "utišanje miroljubnih oporečnikov in zapiranje zapornikov z ugovorom vesti". Dodali so, da tak zakon "v demokratični državi nima česa iskati".

Zakon o prepovedi žaljenja monarhije sicer poznajo tudi nekatere druge države, kot sta Španija in Nizozemska, a ni niti približno tako strog kot na Tajskem.