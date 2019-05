Kronanje kralja Rame X. Absolutno monarhijo v državi so odpravili leta 1932, a ima kralj še danes pomembno politično vlogo. Foto: Reuters

Med ceremonijo, ki bo sicer trajal tri dni, si je kralj sam nadel 7,3-kilogramsko Veliko krono zmage. Nato je, tako kot njegov oče na kronanju pred 69 leti, obljubil, da bo vladal pravično, poroča BBC.

Na začetku postopka so kralja očistili s sveto vodo, ki so jo zbrali po vsej državi. Nato so ga mazilili budistični menihi. Krona je visoka 66 centimetrov in pokrita z dragim kamenjem.

Po kronanju ga bodo v nedeljo na nosilnici nosili po sedem kilometrov dolgi poti po tajski prestolnici. Po pričakovanjih ga bo pozdravilo več sto tisoč ljudi, saj na Tajskem kralja obravnavajo kot božanstvo.

Za slovesnost kronanja naj bi namenili okoli 30 milijonov evrov. Tajska kraljeva družina je z več kot 35 milijard evrov vrednim premoženjem sicer ena najbogatejših kraljevih družin na svetu.

Do kronanja je prišlo v času politične negotovosti. 24. marca so bile splošne volitve, prve, odkar je vojska leta 2014 prevzela nadzor z udarom, a nova vlada še ni oblikovana.

Tajska s 70 milijoni prebivalcev je sicer ustavna monarhija, a kraljeva družina je zelo spoštovana in ima precejšnjo moč. Zakonodaja v državi prepoveduje kritiko monarhije, kraljevo družino pa zakoni varujejo pred vpogledom javnosti.

Šele deseti kralj od leta 1782

Maha Vadžiralongkorn je šele deseti kralj od začetka dinastije Čakri leta 1782. Za kralja Ramo X. je bil razglašen že 1. decembra 2016 po smrti svojega očeta kralja Bumibola Aduljadedža, ki je po 70 letih na prestolu umrl 13. oktobra istega leta v starosti 88 let.

Priljubljeni kralj Bumibol je veljal za steber stabilnosti, spodbujal je gospodarski razvoj in družbeno harmonijo v državi, ki jo pogosto pretresajo politični nemiri in vojaški udari.

Svojega edinega sina Vadžiralongkorna je za naslednika na prestolu imenoval leta 1972.

Vadžiralongkorn se je pred uradnim kronanjem v sredo poročil s svojo partnerko, 40-letno Sutido, nekdanjo stevardeso in svojo telesno čuvajko. Za kralja je to že četrta poroka. Iz preteklih zakonov ima sedem otrok.