Li je bil na vrhu režima več kot desetletje. Foto: Reuters

Vzroka Lijeve smrti niso sporočili, se pa je v preteklosti boril z rakom na mehurju.

Li je znan kot eden glavnih snovalcev krvavega zatrtja množičnih demonstracij na Tiananmenu v noči s 3. na 4. junij leta 1989. Na vrhu komunističnega režima je bil več kot desetletje, do smrti pa ostal osovražen simbol represije režima.

Potem ko so množice delavcev in drugih pod vodstvom študentov vztrajale več tednov na Trgu nebeškega miru in zahtevali demokratične spremembe, je Li 20. maja 1989 razglasil vojno stanje. Dva tedna kasneje je vojska krvavo končala proteste.

Število ubitih do danes ostaja neznanka - po uradnih podatkih oblasti je bilo ubitih 241 ljudi, od tega 36 študentov, medtem ko oporečniki trdijo, da je bilo ubitih več tisoč ljudi.

Čeprav je bila odločitev o napotitvi vojske nad protestnike sprejeta kolektivno, imajo poznavalci prav Lija za odgovornega za krvavo zatrtje demonstracij. Kasneje je odločitev, da vojski dovolijo streljanje na protestnike, branil kot nujno. Leta 1994 je dejal, da bi se brez tega koraka "Kitajska soočila z razmerami, ki bi bile hujše od tistih v nekdanji Sovjetski zvezi ali Vzhodni Evropi".

Kitajske oblasti sicer še vedno vztrajajo, da so protesti leta 1989 ogrozili vladavino komunistične partije in jih je bilo treba zatreti, da bi ohranili politično stabilnost in gospodarske reforme.

Drugi človek partije

Li je bil premier med letoma 1987 in 1998, nato pa do leta 2003 predsednik vsekitajskega ljudskega kongresa. V 90. letih je bil drugi človek Kitajske komunistične partije za takratnim kitajskim predsednikom Jiang Zeminom.

Otroštvo je preživel v senci Zhou Enlaija, prvega kitajskega premierja, ki je bil na položaju skoraj tri desetletja in ob Mao Zedongu eden od vodij kitajske komunistične revolucije.

Li se je rodil leta 1928 v provinci Sečuan, po smrti njegovega očeta leta 1931, ki so ga razglasili za mučenika revolucije, pa ga je kot triletnega posvojil Zhou. Li, ki sodi v mlajšo generacijo kitajskih voditeljev, ki niso sodelovali v revoluciji, je sicer v svoji biografiji leta 2014 zanikal, da bi ga Zhou posvojil. Pojasnil je, da so otroci mučenikov in drugih zaslužnih komunistov Zhouja in njegovo soprogo klicali "stric in teta". Je pa užival privilegiran status.

Član komunistične partije je postal s 17 leti, ki ga je leta 1948 poslala v Moskvo za sedem let na študij hidroenergije. Po vrnitvi na Kitajsko se je hitro vzpenjal v ministrstvu za energetiko, kjer je bil tudi minister, preden je postal premier.

Ima tri otroke, od katerih sta imela dva visoke položaje v energetiki in posledično tudi politični vpliv. Njegova hčerka Li Xiaolin je imela visok položaj v državnih energetskih podjetjih. Odstopila naj bi lani, ko se je pojavila v Panamskih dokumentih kot edina delničarka več off shore podjetij, preko katerih je nadzirala več podjetij na Kitajskem. Kariero ob pomoči očeta je naredil tudi njegov najstarejši sin Li Xiaopeng, aktualni kitajski minister za promet.