Protesti potekajo že od junija, v njih pa je precejšnjo škodo utrpel sistem podzemne železnice. Foto: Reuters

Mestni finančni minister Paul Čen je dejal, da so protesti povzročili "veliko škodo" hongkonškemu gospodarstvu. Prvotne ocene za tretje četrtletje bodo po njegovih besedah v četrtek pokazale, da se bo bruto družbeni proizvod (BDP) zmanjšal že drugo četrtletje zapored, kar pomeni recesijo.

Čen je še dodal, da bo "izjemno težko" uresničiti vladno napoved iz časov pred protesti o letni gospodarski rasti med nič in enim odstotkom.

Število turistov je močno upadlo. Oktobra jih je bilo skoraj pol manj. Hongkong je bilo lani s 30 milijoni turistov eno najbolj obiskanih mest na svetu. Številne trgovine so bile v zadnjih mesecih prisiljene v večdnevno zaprtje.

Čen je pozval k vrnitvi v "normalno življenje" in k omogočanju normalnega dela za industrijo in trgovino. Po njegovih besedah je treba "ustvariti več prostora za racionalen dialog".

Skupina hongkonških študentov je razvila igro z virtualno resničnostjo, ki naj bi ljudem omogočila, da izkusijo protivladne proteste z gledišča protestnika na prvih linijah. Igra je prvoosebna, igralci pa se lahko izogibajo solzivcu, skrivajo za barikadami in bežijo pred protiizgredno policijo. Likom v igri naj ne bi bilo omogočeno biti nasilni ali delati kaj nezakonitega.

Novi protesti

Medtem se protesti nadaljujejo. V nedeljo so v črno oblečeni maskirani protestniki zažigali trgovine in metali molotovke na policijo, ki je odgovarjala s solzivcem, vodnim topom in gumijastimi naboji, poroča Reuters.

Ob tem so protestniki zažigali ulične barikade, na ogenj ob vhodih v podzemno železnico pa so dolivali bencin.

Nedeljski protesti so potekali ob pozivih proti policijskemu nasilju, zaščiti muslimanov in novinarjev. Prejšnji konec tedna je namreč policija z vodnim topom, ki brizga obarvano tekočino, preganjala ljudi pred mošejo, v spopadih s policijo pa so bili ranjeni tudi novinarji.

Policija je "napadla" novinarko in ji z obraza "odtrgala obrazno masko", je v ponedeljek sporočil sindikat javne radiotelevizije RTHK. Novinarka je imela na sebi vidne oznake, da je novinarka, je sporočil sindikat.

Portal Hong Kong Free Press pa je pozval k izpustitvi fotografinje, ki je bila aretirana v nedeljo. Policija je sporočila, da se fotografinja ni želela identificirati in da je bila nekooperativna ter da je ovirala policijsko delo.

Policija, ki zanika uporabo čezmerne sile, je medtem sporočila, da je novinarje večkrat pozvala, naj se držijo v ozadju, da lahko policisti opravijo svoje delo.