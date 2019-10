Policija je proteste prepovedala. Foto: Reuters

Številni protestniki so nosili napise "svoboden Hongkong" in "upor Hongkonžanov" ter bili kljub prepovedi zakrivanja obrazov zamaskirani. V črno oblečeni protestniki so začeli grafitiranje, postavljanje cestnih zapor, razdejali pa so tudi dve postaji podzemne železnice in dve trgovini.

Več postaj podzemne železnice v Kovlunu je zaprtih, znova pa bo dve uri predčasno z delovanjem prenehalo celotno omrežje.

Napadi protestnikov in napadi na protestnike

Protestnike je dodatno podžgalo, da so neznanci s kladivi v sredo napadli enega izmed predstavnikov Državljanske fronte za človekove pravice Jimmyja Shama in da je bil v soboto eden od pripadnikov protestniškega gibanja, ki je razdeljeval letake, zaboden v vrat in trebuh.

Policija je sicer shode prepovedala zaradi zagotavljanja javne varnosti in nasilja protestnikov v preteklosti.

Protestniki uporabljajo tudi molotovke. Foto: Reuters

V zadnjih tednih so protestniki začeli tudi napadati trgovine in banke v lasti Kitajcev s celinske Kitajske. Številni, ki živijo tam, se zdaj bojijo za svojo varnost.

Medtem se stopnjuje napetost med protestniki in njihovimi nasprotniki oziroma podporniki Kitajske. Protestniki so večkrat hudo pretepli ljudi, ki so jim nasprotovali, vidnejši predstavniki protestnikov pa so bili večkrat tarča premišljenih napadov. Protestniki so obtožili podpornike Pekinga, da so se povezali z lokalnimi kriminalnimi skupinami.

Peking meni, da so za proteste krive zunanje sile. Obsodil je napade na tiste, ki podpirajo Kitajsko, večinoma pa se je izognil omembi napadov na protestnike.

Hongkong že več mesecev pretresajo protesti, na katerih so večkrat izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Sprva je šlo za nasprotovanje predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj celinski Kitajski, po umiku predloga pa gre za splošno nezadovoljstvo zaradi domnevnega vse večjega vmešavanja Pekinga v to polavtonomno območje.

Protestniki zahtevajo neodvisno preiskavo policijskega nasilja nad njimi, pomilostitev več kot 1.500 aretiranih in svobodne volitve. V množici je slišati tudi pozive k neodvisnosti Hongkonga.