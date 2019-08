Indijske oblasti se pripravljajo na množične proteste v Kašmirju. Foto: Reuters

Kljub komunikacijski blokadi in policijski uri poročajo o protestih in metanju kamnov.

Himalajsko pokrajino Kašmir si v celoti lastita tako Indija kot Pakistan, a obe državi nadzirata le dele Kašmirja.

BBC-jev novinar, ki mu je uspelo vzpostaviti telefonsko povezavo, je dejal, da je v pokrajini med ljudmi čutiti jezo in občutek izdaje.

Kašmirci, ki so v drugih delih države, pravijo, da ne morejo priti v stik s svojimi družinami.

Indijska vlada je v Kašmir, ki je že tako in tako eno najbolj militariziranih območij na svetu, napotila na tisoče dodatnih vojakov zaradi skrbi, da bodo zaradi njene odločitve o ukinitvi avtonomije regije izbruhnili množični protesti.

Odvzem statusa, ki zagotavlja Kašmirju avtonomijo, je v ponedeljek potrdil zgornji dom indijskega parlamenta, zdaj pa je v razpravi v spodnjem domu.

Pakistanski premier Kan napoveduje ukrepe pred Varnostnim svetom in ICJ-jem. Foto: Reuters

Na strani Kašmirja pod indijsko upravo imajo dolgo zgodovino uporov, v katerih je bilo v več kot treh desetletjih ubitih na tisoče ljudi. Indija obtožuje Pakistan, da podpira upornike, kar v Islamabadu zanikajo. Pravijo, da ponujajo Kašmircem, ki zahtevajo pravico do samoodločbe, le moralno in diplomatsko podporo.

Pakistan pred Varnostni svet in ICJ ?

Pakistanski premier Imran Kan je indijski ukrep označil za nezakonitega po mednarodnem pravu in napovedal, da se bo Pakistan obrnil na Varnostni svet ZN-a, razmišljajo tudi o postopku pred Meddržavnim sodiščem (ICJ). Kan je še opozoril, da se bodo zaradi spremembe statusa Kašmirja zaostrile razmere med Indijo in Pakistanom, kar pa bi lahko vodilo v nov konflikt. "Nihče ne bo zmagovalec v tem primeru," je dodal.

Načelnik pakistanske vojske Kamar Bajva pa je dejal, da njegove sile stojijo ob strani Kašmircem v njihovem "pravičnem boju".

Želi BJP spremeniti demografsko sliko Kašmirja?

Indijska vlada medtem zagovarja potrebo po umiku zakona, ki zagotavlja Kašmirju poseben status. Ta status pomeni, da ima Kašmir svojo ustavo, zastavo in pravico do sprejemanja svoje zakonodaje, avtonomen pa je tudi na področju stalnega prebivanja, lastništva in temeljnih pravic. Kašmirske oblasti lahko Indijcem iz drugih delov države prepovejo nakup nepremičnin ali naselitev v Kašmirju.

Za številne Kašmirce je ta status glavni razlog, da je ta regija del Indije, vladajoča stranka Baratija Janata (BJP) pa naj bi zdaj nepovratno spremenila odnos New Delhija s Kašmirjem, poroča BBC. Številni v Kašmirju tudi verjamejo, da želi BJP spremeniti demografsko sliko v pretežno muslimanski pokrajini s tem, ko bi Nekašmircem dovolila nakup zemlje tam.