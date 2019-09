Na srečanju s poslovneži je Carrie Lam dejala, da bi odstopila, če bi lahko, pozneje pa je to zanikala. Foto: Reuters

"Če bi imela izbiro, bi takoj odstopila," je dejala na objavljenem posnetku zasebnega srečanja. V torek pa je dejala, da "ni nikoli ponudila nobenega odstopa", ni pa zanikala avtentičnosti posnetka, ki ga je v ponedeljek objavil Reuters.

Šlo je za zasebno srečanje s poslovneži, ki je potekalo prejšnji teden, poroča BBC. Sliši se, kako Carrie Lam krivi sebe za začetek politične krize v mestu. Kot je dejala, je neodpustljivo, da je povzročila takšno opustošenje.

Če bi imela izbiro, bi se "iskreno opravičila" in "odstopila", se sliši Carrie Lam na posnetku. Po njenih besedah ima le malo moči za spopadanje s trenutno krizo, češ da mora služiti tako Pekingu kot Hongkongu. Zaradi tega je njen manevrski prostor "zelo, zelo, zelo omejen", je dejala.

Na tiskovni konferenci je dejala, da je "popolnoma nesprejemljivo", da so bile njene izjave, izrečene na zasebnem srečanju, posnete in posredovane medijem.

Kot je dejala, ni ponudila odstopa niti ni nikoli razmišljala, da bi o tem razpravljala z vlado v Pekingu.

"Želim pomagati Hongkongu"

Vztraja, da želi "pomagati Hongkongu v zelo težkem položaju in služiti prebivalcem Hongkonga". Voditeljica je dejala tudi, da Kitajska nima roka, do katerega želi rešiti krizo v Hongkongu in da kitajske oblasti v mesto ne bodo poslale enot, da bi zatrle proteste. Po njenih besedah je mestna vlada, ki jo vodi, "zelo zaskrbljena" zaradi nasilja, ki ga "večina Hongkonžanov ne želi videti".

Njihov skupni cilj je zaustaviti nasilje, je dejala in napovedala prizadevanja za dialog s protestniki.

Zavrnila je ugibanja, da je imela sama ali njena vlada prste vmes pri objavi posnetka. Pojavila so se namreč ugibanja, da je bila objava posnetkov morda namerna, da bi spodbudili simpatije in javno podporo za Carrie Lam, ki jo je v zadnjih tednih izgubila.

V Hongkongu že od junija potekajo množični protesti, ki jih je sprožil predlog spremembe zakonodaje, ki bi omogočil izročanje osumljencev za najtežje zločine celinski Kitajski, kmalu pa so se protesti, ki jih spremlja tudi nasilje, sprevrgli v širše zahteve po demokraciji in neodvisnih preiskavah policijskega nasilja.

Protesti konec tedna so bili eni izmed nasilnejših do zdaj. Protestniki so metali molotovke, zažigali stvari in napadli poslopje mestnega parlamenta. Policija pa je uporabila solzivec, gumijaste naboje in vodni top, iztrelila pa je tudi opozorilne strele.