Policija izstreljuje solzivec nad protestnike. Foto: Reuters

Policija je še pred shodom zaprla štiri postaje podzemne železnice, a se je kljub temu v gosto poseljeni soseski zbralo več tisoč protestnikov. Pred policijsko postajo je prišlo do večurnih spopadov.

Protestniki so na območju postavili barikade iz bambusovih palic ter uničevali "pametne ulične svetilke" z nadzornimi kamerami. Nekateri so na policiste metali molotovke in kamenje. Policija je odgovorila z gumijevkami in solzivcem. Gre za prvo uporabo solzivca po desetih dneh večinoma mirnih protestov.

Protestniki postavljajo barikade. Foto: Reuters

"Dajte nam demokracijo ali smrt," so protestniki zapisali na steno, kar po poročanju Reutersa slikovito prikazuje, kako so protesti že davno prerasli nasprotovanju predlogu zakona o izročanju osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski.

Hongkonška vlada je sporočila, da protestniki predstavljajo resno grožnjo varnosti. "Po večkratnih opozorilih je policija uporabila solzivec in minimalno silo za razpršitev protestnikov," so zapisali v izjavi.

Preko noči so se nato v različnih delih mesta zbrale manjše skupine protestnikov. Policija je s solzivcem pregnala tudi skupino protestnikov, ki je blokirala avtocesto v soseski Wong Tai Sin.

Večina avtocest in letališče je obratovalo normalno, kljub napovedi protestnikov, da bodo izvedli "stresne teste". Pretekli teden so zaradi protestnikov, ki so za več dni zasedli letališče, odpovedali tisoč letov.

Kitajska izpustila Simona Chenga

Kitajska centralna oblast v Pekingu je medtem izpustila uslužbenca britanskega konzulata Simona Chenga, ki ga je partnerica pred dvema tednoma prijavila kot pogrešanega. "Simon se je vrnil domov," je na Facebooku zapisala njegova družina.

Simona Chenga je kitajska policija po 15 dneh izpustila. Foto: Reuters

28-letnega državljana Hongkonga so pogrešali od 8. avgusta, ko je odpotoval na enodnevni poslovni sestanek v Šenzen takoj za hongkonško mejo. Izginil je isti dan, ko se je vračal domov, očitno tik pred mejo. Svojemu dekletu je namreč poslal sporočilo, da bo ravno prečkal mejo, nato pa od njega ni bilo več glasu, je že sredi tedna na Facebooku zapisala njegova družina.

Peking je v sredo sporočil, da je kitajska policija v Šenzenu na jugu države pridržala uslužbenca britanskega konzulata v Hongkongu. Na kitajskem zunanjem ministrstvu so potrdili, da je policija zanj odredila 15-dnevno administrativno pridržanje, ker naj bi kršil zakon o javni varnosti. Po preteku 15 dni so ga zdaj izpustili.

"Spodbujanje prostitucije"

Kitajski državni časnik The Global Times je ob sklicevanju na policijo v petek poročal, da je bil obtožen "spodbujanja k prostituciji". Chengova družina je te obtožbe zanikala: "To je izmišljen zločin spodbujanja k prostituciji, vsi morajo to videti kot šalo".

Kitajska je uslužbenca konzulata Združenega kraljestva pridržala v času napetosti z Otokom, ki ga Peking obtožuje vmešavanja v proteste, ki že tri mesece pretresajo Hongkong. Hongkong se je pod okrilje Kitajske iz rok Velike Britanije vrnil leta 1997. Kot območje s posebno upravo bi moral še vse do leta 2047 uživati posebne pravice in visoko stopnjo avtonomije.