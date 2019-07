Reševalci so 12 poškodovanih prepeljali v bolnišnico. Foto: Reuters

Letalo je padlo na zgradbo v stanovanjskem naselju Bahia Town, ki se je popolnoma porušila, pri tem pa je izbruhnil tudi požar. Vojska in reševalci so 12 poškodovanih prepeljali v bolnišnico.

Eden izmed očividcev je po poročanju BBC-ja povedal, da je letalo pred strmoglavljenjem gorelo.

Po navedbah prič je letalo strmoglavilo okoli 2. ure zjutraj po lokalnem času (23. ure po srednjeevropskem času). "Zbudil me je zvok močne eksplozije. Ljudje so kričali. Želeli smo pomagati, a so bili plameni previsoki in ogenj premočen," je povedal prebivalec Mahamad Sadik.

Pakistanski premier Imran Kan je prizadetim družinam izrekel sožalje in poškodovanim zaželel hitro okrevanje.

Ravalpindi je z dobrima dvema milijonoma prebivalcev četrto največje mesto v Pakistanu. Drži se pakistanske prestolnice Islamabad, mesti pa sta močno gospodarsko povezani. V Ravalpindiju je tudi sedež pakistanske vojske.