Donald Trump in Imran Khan sta govorila tudi o Afganistanu. Predsednik ZDA je pakistanskega premierja pozval k posredovanju v Afganistanu oziroma za pritisk na talibane, da se prenehajo vojskovati in sprejmejo mir. Foto: Reuters

Indija je sicer to nemudoma zanikala. "Le najmočnejša država pod vodstvom Donalda Trumpa lahko pripelje obe državi skupaj. Če bi lahko posredoval in rešil to vprašanje, bi imel na svoji strani molitve več kot milijarde ljudi," je ob tem izjavil pakistanski premier, ki je posredovanje podprl.

Trump pravi, da je dober pogajalec in se je že nekajkrat ponudil za posrednika v krizah po svetu. Tako je na primer predlagal, da bi bil posrednik med Japonsko in Južno Korejo, ki sta še vedno v sporu zaradi zločinov japonske cesarske vojske nad prebivalstvom Koreje med drugo svetovno vojno. Leta 2017 se je ponujal za posrednika v sporih med Kitajsko, Vietnamom in drugimi državami glede Južnokitajskega morja.

Ameriški predsednik je po Khanovi izjavi dejal, da je pred dvema tednoma govoril z Modijem, ki ga je vprašal, ali bi želel biti posrednik ali celo razsodnik v sporu glede Kašmirja. Trump naj bi indijskemu voditelju izrazil popolno presenečenje nad dejstvom, da spor traja vse od leta 1947, ko sta se obe državi osamosvojili od britanskega imperija.



Trump: Trenutno so vsepovsod le bombe

"Bil sem presenečen, ko mi je povedal kako dolgo to traja, in mislim, da želijo rešiti konflikt. Jaz lahko pomagam in rad bi bil posrednik. Trenutno so vsepovsod le bombe. Pravijo, da kamorkoli greš, naletiš na bombe. Je grozno. Če lahko kaj pomagam, mi le povejte," je dejal Trump.

Tiskovni predstavnik indijskega ministrstva za zunanje zadeve Raviš Kumar je v New Delhiju v odzivu skoraj nemudoma dejal, da s strani indijskega premierja ni bilo nobene take prošnje ameriškemu predsedniku, in zagotovil, da je bilo stališče Indije vedno dosledno, to je, da se odprta vprašanja med državama rešijo dvostransko.

"Čisto iskreno menim, da Trump nima niti najmanjšega pojma, o čem govori. Ali ga niso seznanili z zadevo ali ni razumel, kaj mu Modi govori," je po poročanju tiskovne agencije AFP povedal indijski opozicijski politik Šaši Tharur.