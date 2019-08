Južnojemenski separatisti zapuščajo vladne zgradbe. Foto: Reuters

Oborožene sile Južnega prehodnega sveta (STC) so z vojaško podporo Združenih arabskih emiratov preteklo soboto po večdnevnih spopadih s savdskimi koalicijskimi silami prevzele nadzor nad mestom Aden na jugu Jemna, kjer ima sedež mednarodno priznana jemenska vlada. V spopadih je bilo ubitih najmanj 40 ljudi, več kot 260, vključno s civilisti, pa je bilo ranjenih.

Jemenski minister za informiranje Muamar Al Irjani je sporočil, da so se separatisti umaknili s sedeža vlade predsednika Abedraba Mansurja Hadija – ki je sicer v Riadu – poslopja vrhovnega pravosodnega sveta, centralne banke in bolnišnice. Prav tako naj bi se pripravljali za umik s sedeža notranjega ministrstva in adenske rafinerije, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Novinarji AFP-ja sporočajo, da vojaška vozila Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov varujejo sedeže vlade, pravosodnega sveta in centralne banke. Pod nadzorom savdskih sil je tudi že predsedniška palača.

Separatisti ohranjajo nadzor nad vojaškimi objekti

Nadzor nad vojaškimi objekti zagotavlja nadzor nad pristaniščem. Foto: Reuters

Sile Južnega prehodnega sveta (STC) se ne nameravajo umakniti iz vojaških oporišč in taborov, ki jim zagotavljajo nadzor nad pristaniščem. "Ne bomo se predali, ne bomo se umaknili, letala nas ne bodo prestrašila," izjavo ene izmed brigad povzema Al Džazira, medtem ko letala Savdske Arabije preletavajo mesto.

Zavzetje mesta separatistov kaže na velik razkol znotraj sunitske koalicije, ki je v Jemnu prvič posredovala marca 2015, da bi vrnila na oblast mednarodno priznano Hadijevo vlado. Konec leta 2014 so jo namreč šiitski hutijevci z domnevno podporo Irana pregnali iz prestolnice Sana in nato prevzeli nadzor nad večino urbanih območij v zahodnem Jemnu.

Savdska Arabija poziva k dialogu

Aden je prizorišče razkola med sunitsko koalicijo. Foto: Reuters

Pet let vojne je očitno obudilo staro rivalstvo med severnim in južnim delom Jemna. Separatiste z juga oborožujejo in usposabljajo Združeni arabski emirati, vladne sile pa Savdska Arabija. Koalicija je v izjavi pozvala vse sile na jugu, naj se združijo v boju proti hutijevcem. Abu Dabi je tako kot Riad pozval k dialogu, vendar ni neposredno pozval separatistov, naj se umaknejo.

Hadijeva vlada je zatrdila, da se ne bo pogovarjala s separatisti, dokler ti ne zapustijo zaseženih položajev. Združeni narodi so izrazili zaskrbljenost, da bodo spopadi med uradnimi zavezniki prerasli v "civilno vojno znotraj civilne vojne". Zaradi spopadov se zdi vse manj verjetna tudi pobuda ZN-a po trajnem premirju v pomembnem pristanišču Hodajda na zahodu države.

Shodi južnojemenskih separatistov

V četrtek se je z zastavami Južnega Jemna na ulicah Adna zbralo več tisoč podpornikov separatističnih sil. Foto: Reuters

Vodja urada za zunanje zadeve STC-ja s sedežem v New Yorku Al Kader Sulaiman je ob tem za Al Džaziro sporočil, da STC in južne sile odgovarjajo le na zahteve in voljo ljudstva. V četrtek se je v Adnu zbralo več tisoč podpornikov separatistov z zastavami Južnega Jemna, ki je bil samostojna država v času hladne vojne, leta 1990 pa sta se državi združili. "Južna zahteva je ponovna vzpostavitev neodvisnosti kot pred letom 1990. Ti pozivi niso nova stvar, južna ljudstva jih izražajo že desetletja," je dejal Sulaiman.

Hutijevci napadajo savdske rafinerije

Obubožani Jemen mnogi vidijo kot oddaljeno bojišče med regionalnima tekmecema Iranom in Savdsko Arabijo ter s pogostimi napadi na civiliste. Umrlo je več deset tisoč ljudi.

Hutijevci so danes sporočili, da so z desetimi brezpilotnimi letalniki napadli obrat za pridobivanje nafte v kraju Šajbah na vzhodu Savdske Arabije in operacijo označili za "največji napad v globino" države.

Savdsko državno naftno podjetje Aramco je sporočilo, da je napad povzročil omejen požar v obratu za pridobivanje naravnega plina, ki so ga že zajezili in ni oviral proizvodnje. Energetski minister Kalid Al Fatih je napade označil za "strahopetno sabotažo", uperjeno proti svetovnim zalogam nafte.