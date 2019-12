Konvoj vozil na poti iz sirskega mesta Maarat al Numan beži pred ruskim obstreljevanjem proti meji s Turčijo. Foto: Reuters

Rusija in Sirija izvajata silovito obstreljevanje Idliba, še zadnje sirske pokrajine, ki ni pod nadzorom sil Bašarja Al Asada. V torek je eden izmed izstrelkov zadel šolo, pri čemer je umrlo osem ljudi, med njimi pet otrok, poroča Al Džazira.

Aktivisti in humanitarne skupine trdijo, da ruske in sirske sile namerno merijo na konvoje civilistov na begu iz mesta Maarat al Numan, zaradi česar je v mestu ostalo ujetih več sto družin.

Civilisti, ki jim je uspelo pobegniti proti meji s Turčijo, pa se ne morejo pred napadi nikamor zateči. "Ljudje spijo na golih tleh, brez odej in pod hladnim dežjem," je razmere opisal Feras Saad, ki je z družino pobegnil iz mesta in našel zatočišče v obmejni vasi Haraboš.

Turška Fundacija za humanitarno pomoč ocenjuje, da je na begu proti Turčiji 120.000 ljudi, kar je še več od ocene predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je številko postavil na 80.000. Turčija trenutno gosti 3,7 milijona sirskih beguncev, Erdogan pa je v nedeljo zatrdil, da ne morejo sprejeti novih beguncev, zato je na pogovore v Moskvo v ponedeljek poslal turško delegacijo.

Glavni govorec turškega predsednika Ibrahim Kalin je v torek po pogovorih sporočil, da se je Rusija pripravljena truditi za ustavitev napadov v Idlibu. Dodal je, da Turčija zdaj pričakuje, da bodo to tudi uresničili. Po Kalinovem mnenju bi lahko Rusija že v prihodnjih 24 urah prekinila napade v pokrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V ponedeljek sta po telefonu govorila tudi zunanja ministra Mevlüt Cavusoglu in Sergej Lavrov.

ZN opozarja na zaščito civilistov in svobodo gibanja

Tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k takojšnjemu koncu sovražnosti. "Generalni sekretar opozarja vse strani na njihove obveznosti glede zaščite civilistov in zagotavljanja svobode gibanja," je sporočil njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric in dodal, da so napadi samo v zadnjem tednu z domov pregnali 30.000 ljudi.

Moskva in Damask zanikata ciljanje civilistov in trdita, da se borita proti oboroženim skrajnežem, povezanim z Al Kaido.

Na celotnem območju Idliba na severovzhodu Sirije sicer živi okoli tri milijone ljudi. Sklad ZN-a za otroke (Unicef) je danes sporočil, da je bilo v prvih devetih mesecih letošnjega leta na severozahodu Sirije ubitih ali ranjenih več kot 500 otrok. Samo v decembru je bilo ubitih ali ranjenih najmanj 65 otrok, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Rusija zaskrbljena nad sodelovanjem Turčije in Libije

Turški diplomatski vir je medtem za Reuters razkril, da je bila tema pogovorov v Moskvi tudi morebitna namestitev turških vojakov v Libijo, potem ko sta Ankara in Tripolis novembra podpisala dogovor o vojaškem sodelovanju.

Turški predsednik Erdogan je v nedeljo dejal, da bo Turčija lahko povečala vojaško podporo mednarodno priznani libijski vladi s podporo ZN-a pod vodstvom Fayeza Al Serraja, ki se bojuje proti ofenzivi uporniškega generala Halife Haftarja in njegovih sil za zavzetje Tripolisa.

Rusija, ki poleg Egipta in Združenih arabskih emiratov podpira Haftarja, je nad turško napovedjo izrazila zaskrbljenost. Turčija je sicer po navedbah ZN-a v preteklosti že kršila embargo na uvoz orožja Libiji in ga dobavljala silam mednarodno priznane vlade.

Turški parlament pripravlja zakonodajo za napotitev vojske v Libijo

Erdoganov predstavnik Kalin je danes sporočil, da bodo "še naprej podpirali mednarodno priznano vlado, v obliki vojaškega usposabljanja ali politično". Turčija bi ob tem za napotitev vojske v Libijo morala spremeniti zakonodajo, s čimer se že ukvarja parlament, v Libijo pa bodo napotili vojsko, če jih bo Serrajeva vlada k temu pozvala.