Libijska vlada sporoča, da je pripravljena na napad Haftarjevih sil. Foto: Reuters

"Napočil je čas za širok in totalni napad, ki ga pričakujejo vsi svobodni in pošteni Libijci," je v televizijskem nagovoru v četrtek dejal Haftar. "Danes oznanjamo odločilno bitko in napredovanje proti srcu glavnega mesta, da ga osvobodimo," je dodal.

Haftar je na čelu t. i. Libijske nacionalne vojske s sedežem na vzhodu države, ki je aprila sprožila ofenzivo za prevzem Tripolija, a so se njene sile ustavile na obrobju mesta, čeprav je julija Haftar dejal, da je uspeh "neizbežen".

Haftar, ki ga podpirajo nekatere države v regiji, že od aprila skuša osvojiti Tripoli. Foto: EPA

Haftarjeve sile so že večkrat oznanile napredovanje ali odločilne akcije, ki pa na bojišču niso prinesle večjih sprememb.

Notranji minister mednarodno priznane libijske vlade Fati Basaga je dejal, da so pripravljeni odbiti vsakršen "nori poskus" Haftarja, njega pa je označil za "vodjo udara". Vlada je sporočila, da imajo razmere pod nadzorom.

Od začetka Haftarjevega napada na Tripoli je bilo po podatkih ZN-a ubitih najmanj 200 civilistov in več kot 2.000 borcev. Zaradi spopadov je razseljenih 146.000 ljudi, poroča Al Džazira.

Libija je v kaosu od leta 2011, ko so uporniki s podporo Nata z oblasti odstranili in nato ubili dolgoletnega voditelja Moamerja Gadafija.

Država je razdeljena na zahod pod nadzorom šibke vlade s podporo ZN-a in vzhod, ki je pod nadzorom Haftarjevih sil. Haftarja med drugim podpirajo Egipt in Združeni arabski emirati.