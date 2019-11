Turčija, Jordanija in ZAE naj bi kršili embargo na prodajo orožja Libiji

Abu Dabi in Aman naj bi oskrbovala Haftarja, Ankara pa mednarodno priznano vlado

New York - MMC RTV SLO

Več držav naj bi kršilo embargo na prepoved prodajo orožja v Libijo. Foto: EPA

Jordanija, Turčija in Združeni arabski emirati so od leta 2011 redno kršili embargo Združenih narodov na prodajo orožja Libiji, kaže zaupno poročilo strokovnjakov Združenih narodov, do katerega je prišla francoska tiskovna agencija AFP.