Vladne sile želijo prevzeti nadzor tudi na pokrajino Idlib, ki je eno zadnjih območij v Siriji pod nadzorom upornikov. Foto: Reuters

V današnjih spopadih v pokrajinah Alep in Idlib je umrlo najmanj 24 civilistov, med njimi osem otrok.

To so eni najbolj krvavih spopadov v Idlibu, odkar so avgusta pod okriljem Rusije sklenili premirje. Po navedbah observatorija se je vladna vojska ob podpori ruskih letalskih sil zapletla v spopade z uporniškimi silami na več frontah na podeželju na jugovzhodu pokrajine.

Vladne sile so v 48 urah spopadov izgubile 51 vojakov, uporniki pa so našteli 45 smrtnih žrtev, med njimi 31 džihadistov.

Medtem je bilo v letalskih napadih vladnih sil na mesto Maret al Numan ubitih 13 civilistov, še dva civilista pa sta umrla v obstreljevanju v drugih delih pokrajine Idlib.

V ločenem napadu turških sil na severu pokrajine Alep pa je bilo ubitih devet civilistov, med njimi osem otrok. Izstrelki so namreč zadeli šolo v kraju Tal Rifat, ki je pod nadzorom Kurdov. Na območju delujejo tudi sirske in ruske sile.

Zaradi novih spopadov so morali številni ljudje zapustiti svoje domove. Provinco Idlib, kjer živi okoli tri milijone ljudi, večinsko nadzira uporniška skupina, ki je bila nekoč povezana z Al Kaido. Je eno zadnjih območij v Siriji, ki ga nadzirajo nasprotniki predsednika Bašarja Al Asada.

Sirska vlada je napovedala, da bo ponovno zavzela tudi to območje, in je od pomladi delno prevzela nadzor nad južnim delom Idliba.

V vojni v Siriji, ki je izbruhnila po protivladnih protestih leta 2011, je bilo ubitih več kot 370.000 ljudi, več milijonov ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove.