Pripadniki Belih čelad med iskanjem preživelih po napadu na mesto Kfar Rouma v pokrajini Idlib. Associated Press je fotografijo potrdil kot pristno. Foto: AP

Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je odgovornost za napade na območja pod nadzorom upornikov in džihadistov ter za smrti civilistov pripisala sirski vladi in zaveznikom. Sirija in zaveznica Rusija sta obe zanikali napade na civiliste.

Bacheletova trdi, da bi napadi na civilne objekte glede na "stalen vzorec" težko bili nenamerni, in opozarja, da bi lahko napadalce obtožili vojnih zločinov. Napade je po njenih besedah spremljala "očitna mednarodna ravnodušnost", saj je vojna v Siriji "padla z mednarodnega radarja".

Prebivalci kraja Akrabat polnijo vreče s peskom za obrambo pred letalskimi napadi. Foto: Reuters

Stopnjevanje napadov od aprila

Vladni napadi na območje Idliba in dele pokrajin Alep, Hama in Latakia, na katerih skupno biva tri milijone ljudi, so se začeli stopnjevati konec letošnjega aprila.

Septembra lani sta Turčija in Rusija v pokrajini Idlib vzpostavili demilitarizirano območje, vendar je tudi že pred aprilom prihajalo do spopadov.

Sirija trdi, da se letalski napadi stopnjujejo zaradi ponavljajočih se kršitev premirja džihadistov, povezanih z Al Kaido, ki nadzirajo območje, poroča BBC. Al Džazira navaja, da gre za skrajno skupina Hajat Tahrir Al Šam.

Urad ZN-a za usklajevanje humanitarnih zadev (Ocha) je sporočil, da so od konca aprila na območju zaznali 39 napadov na zdravstvene ustanove in tamkajšnje zaposlene, uničenih je bilo najmanj 50 šol.

Otroci med igro pri naselju, zgrajenem na podeželju pokrajine Idlib za ljudi, ki so med vojno izgubili družinske člane. Foto: Reuters

Ocha je ponedeljek opisala kot enega najsmrtonosnejših dni od aprila. V Idlibu, Hami in Alepu je bilo ubitih 60 ljudi, med njimi 39 v zračnem napadu na polno tržnico v kraju Marat Al Numan, navaja Al Džazira.

Bachletova je danes sporočila, da so v zadnjih desetih dneh bili ubiti 103 civilisti, s čimer se je število ubitih civilistov od konca aprila povzpelo na najmanj 450.

Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu število smrtnih žrtev med civilisti postavlja na 730.

Razseljeni znova bežijo

Brez strehe nad glavo je ostalo 400.000 ljudi. "Večina tistih, ki so zbežali pred spopadi, je razseljenih znotraj Idliba, manjše število jih je odšlo v Alep," je sporočil predstavnik Urada ZN-a za usklajevanje humanitarnih zadev (Ocha) David Swanson.

Dodal je, da na območju, ki je tarča napadov, živi približno tri milijone ljudi, skoraj polovica od njih pa se je v regijo preselila ali so bili preseljeni iz drugih predelov Sirije.

Pokrajini Idlib in Alep na severozahodu države, območje nad zahodno pokrajino Hama ter deli na severu Sirije vzhodno od reke Evfrat pod nadzorom Kurdov so zadnja območja, ki niso pod nadzorom sirske oblasti pod vodstvom Bašarja Al Asada.

Turčija grozi s posredovanjem "vzhodno od Evfrata"

Razbitine po letalskem napadu. Foto: Reuters

Turčija je že v sredo sporočila, da je "izgubila potrpljenje" z ZDA glede vzpostavljanja varnega območja na severu Sirije, vzhodno od reke Evfrat, ki ga nadzorujejo Kurdi. V četrtek se je obrambni minister Hulusi Akar sestal z vojaškimi uradniki glede morebitnih operacij na severu Sirije.

"Odločeni smo, da razbijemo teroristični koridor vzhodno od Evfrata, ne glede na izide pogajanj z ZDA o vzpostavitvi varne cone vzdolž sirske meje," pa je danes po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu na srečanju vladajoče stranke dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

Sirska državljanska vojna, ki se je začela leta 2011, je doslej zahtevala več kot 307.000 smrtnih žrtev. Več milijonov ljudi je moralo zapustiti svoje domove.