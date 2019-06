Murtadžo so aretirali leta 2014, skoraj štiri leta po udeležbi na protestih. Foto: Reuters

Gre za poskus Avstrije, da bi preprečila usmrtitev 18-letnega Murtadže Kureirisa. Kureirisa obtožnica bremeni udeležbe na protivladnih protestih arabske pomladi. Kureiris je bil takrat star komaj deset let, na proteste pa je pospremil svojega brata, aktivista Alija Kureirisa.

Savdske oblasti so dečka aretirale leta 2014, ko je bil star 13 let, s čimer je postal najmlajši politični zapornik v Savdski Arabiji. Zadnjih pet let je najstnik preživel v zaporu v mestu Damam, brez dostopa do odvetnika, grozi pa mu usmrtitev.

Avstrijski parlament je v sredo sprejel resolucijo, ki navaja, da bodo "uporabili vsa politična in diplomatska sredstva, da bi preprečili najstnikovo usmrtitev". Resolucija tudi poziva vlado, da s Savdsko Arabijo prekine dogovor o mednarodnem centru medverskega in medkulturnega dialoga v Avstriji.

Avstrijsko zunanje ministrstvo zdaj ocenjuje "pravno potrebne korake in pripravlja implementacijski postopek".

"Po primeru Džamala Hašokdžija je savdska vlada še enkrat pokazala, kako obravnava svoje kritike in da ji ni odveč niti zateči se k pobijanju otrok/najstnikov," še navaja resolucija. "Režim v Riadu razume zgolj jasen in natančen jezik: ni dialoga brez spoštovanja do življenja in človeškega dostojanstva."

Savdska Arabija zanika, da bi bilo njeno vodstvo vpleteno v smrt Hašokdžija, savdskega novinarja, ki je bil brutalno umorjen na savdskem konzulatu v Carigradu oktobra lani.

Center graja potezo Dunaja

Omenjeni center za medverski dialog (KAICIID) se na svoji spletni strani opisuje kot medvladna organizacija, ki ima za cilj razreševanje konfliktov prek dialoga. Njegove ustanovne članice so bile Savdska Arabija, Avstrija in Španija, Vatikan pa služi kot opazovalec.

KAICIID je na svoji spletni strani izrazil skrb nad potezo Dunaja: "KAICIID ni veleposlaništvo ali nevladna organizacija ali na kakršen koli način politično telo katere koli države, vključno Savdske Arabije. KAICIID ni zlovešč podaljšek vpliva ali strategij katere koli države."

"V času, ko postaja avstrijsko politično prizorišče pred volitvami vse bolj razgreto, se KAICIID vse prelahko vstavlja v politične in družbene narative, ki so povsem v nasprotju od statusa in misije centra."

Aprila je Savdska Arabija sporočila, da je usmrtila 37 mož, večinoma pripadnikov šiitske manjšine. Ta kraljevina ima eno najvišjih stopenj usmrtitev na svetu in jo aktivisti za človekove pravice pogosto kritizirajo zaradi usmrtitev ljudi, ki so bili v času očitanih dejanj še mladoletni.