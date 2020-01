Tisočeri bežijo iz nemirnega Idliba. Foto: AP

"Trenutno se med 200.000 in 250.000 prebežnikov premika proti našim mejam. Z nekaterimi ukrepi jih skušamo ustaviti, a to ni lahko. Težko je, tudi oni so ljudje," je povedal Erdogan.

Turčija trenutno gosti 3,7 milijona sirskih beguncev. Boji pa se novega vala beguncev in prebežnikov iz Idliba na severozahodu Sirije, kjer živijo približno trije milijoni Sircev.



Konec lanskega aprila je sirska vlada ob ruski podpori sprožila obsežno operacijo proti upornikom v tej zadnji njihovi utrdbi v Siriji, v zadnjih tednih pa se ofenziva stopnjuje, kar je na tisoče ljudi prisililo v beg.



Samo decembra je zaradi nasilja na severozahodu Sirije domove po podatkih Združenih narodov zapustilo 284.000 ljudi.

Številne stavbe, med drugim džamije, garaže, poročne dvorane in šole, so spremenili v zavetišča, je sporočil Urad ZN-a za koordinacijo humanitarne pomoči (OCHA).