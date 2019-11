Erdogan je zaveznika v Evropski uniji našel v Orbanu. Foto: Reuters

"S podporo ali brez nje bomo poskrbeli za naše goste. Vendar če to ne bo več delovalo, ne bomo imeli druge izbire, kot da odpremo svoja vrata, in če bomo to storili, je očitno, kam bodo šli," je dejal Erdogan po pogovorih z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom na skupni novinarski konferenci v Budimpešti.

"Mogoče je, da jih bo pomembno število odšlo v Evropo," je dejal ter zatrdil, da želi z vzpostavitvijo varnega območja zagotoviti, da se "vrnejo na svoje domove, na svojo zemljo".

Turčija je v začetku oktobra po umiku ameriške vojske iz severovzhoda Sirije začela z operacijo Izvir miru, v kateri prazni 480 kilometrov dolgo in 32 kilometrov široko območje vzdolž sirsko-turške meje. Območje so pred začetkom operacije pretežno naseljevali sirski Kurdi, turška invazija pa je po navedbah ZN-a v beg pognala več sto tisoč kurdskih civilistov.

Erdogan je Evropski uniji prvič z begunci grozil že pred mesecem dni, ko so članice Unije kritizirale turško ofenzivo na kurdsko milico YPG na severovzhodu Sirije, kjer želi Turčija vzpostaviti varno območje.

Tokrat pa je prvič zagrozil, da bo proti Evropi poslal tudi nedavno zajete pripadnike Islamske države, ki so evropski državljani - ne glede na to, da so nekaterim njihove države odvzele državljanstvo. V turških zaporih naj bi bilo okoli 1.200 tujih borcev IS-a, poroča dopisnica RTV Slovenija Karmen Švegl.

Erdogan zahteva sredstva za gradnjo mest v "varnem območju"

Članice Evropske unije je turški predsednik pozval k večji finančni podpori pri gradnji več novih mest na "varnem območju" na severu Sirije, kamor želi preseliti del od 3,6 milijona sirskih beguncev. Erdogan je danes EU še obtožil, da v zadnjem času v svojem pristopu "ni ravno konstruktivna" in dodal, da bo s takšnim odnosom škodila samo sebi. Dejal je, da je o financiranju govoril tudi z generalnim sekretarjem ZN-a Antoniom Guterresem in ga pozval k organizaciji vrha za zbiranje sredstev. Guterres naj bi mu obljubil, da si bo za to prizadeval.

Orban si sirskih beguncev ne želi na madžarski meji. Foto: Reuters

Orban, ki je odločen nasprotnik sprejemanja prebežnikov, je v nasprotju s stališčem EU-ja podprl turško ofenzivo. Podprl je tudi vrnitev sirskih beguncev na izpraznjeno območje v Siriji, saj si jih ne želi na madžarskih mejah.

Na novinarski konferenci je izpostavil, da sta Turčija in Madžarska strateški partnerici, kar zadeva varnost in migracije. Brez sodelovanja Turčije po njegovih besedah ne bi mogli ustaviti prebežnikov, ki so na poti v Evropo. Dodal je, da cenijo, da je Ankara letos preprečila, da bi 350.000 prebežnikov nezakonito odpotovalo v EU, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Ameriški odposlanec: Turška operacija kot etnično čiščenje

Medtem iz ZDA poročajo o prvi kritiki Trumpovega ravnanja v Siriji, ki prihaja iz vrst njegove administracije. Ameriški odposlanec v Siriji William V. Roebuck je zunanjemu in obrambnemu ministrstvu ZDA poslal memorandum, v katerem je ostro obsodil turško operacijo, v sklopu katere so "borci milic s podporo Turčije izvedli vojne zločine in etnično čiščenje". Ameriške oblasti je kritiziral, da niso ostreje poskusili zaustaviti ofenzive. "Nekoč se bomo vprašali, zakaj uradniki niso storili več, da bi zaustavili operacijo ali vsaj ostreje okrivili Turčijo za vojaško operacijo, v kateri je umrlo 200 civilistov, dobrih 100.000 ljudi pa je na novo razseljenih," je zapisal po poročanju New York Timesa.