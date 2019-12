Po besedah Recepa Tayyipa Erdogana bo prebežniška kriza, če se nasilje ne ustavi, v Evropi enaka, kot je bila v letih 2015 in 2016. Foto: Reuters

Po besedah Erdogana je iz Idliba, ene zadnjih utrdb sirskih upornikov, v zadnjem tednu pobegnilo že okoli 80.000 ljudi. Če se nasilje ne ustavi, je Erdogan prepričan, da se bo to število še znatno povečalo. V zadnjih dneh je ta provinca tarča silovitega obstreljevanja sirskih in ruskih letal. Na tem območju sicer živi okoli tri milijone ljudi, tudi Združeni narodi pa ocenjujejo, da je zbežalo že več deset tisoč ljudi.



Ruska in sirska vojska na severozahodu Sirije nadaljujeta bombardiranje domnevnih položajev borcev skrajne teroristične organizacije Al Kaida. Če se nasilje tu ne bo ustavilo, bodo prebežniško krizo občutile tudi evropske države, je opozoril Erdogan. "Turčija ne bo zmogla novega vala beguncev iz Sirije in ne bo zmogla sama nositi bremena teh migracij. Vse evropske države, še posebej pa Grčija bodo trpele negativne posledice," je povedal turški predsednik.



V Turčiji 3,7 milijona sirskih beguncev

Erdogan je posvaril, da bo Evropa znova deležna enakih prizorov kot v letih 2015 in 2016, preden je s Turčijo sklenila dogovor za zaustavitev teh tokov. Tedaj je v Evropo prišlo več kot milijon ljudi. Evropska unija je Ankari za zaustavitev teh migracijskih tokov ponudila šest milijard evrov. V Bruslju zatrjujejo, da so bile evropske obveznosti poravnane, a Erdogan se s tem ne strinja in je že večkrat zagrozil, da bo "odprl vrata" sirskim beguncem, ki si želijo v Evropo.



Dodal je, da Turčija ne more biti velik begunski center. Kot pravijo turške oblasti, je v državi okoli pet milijonov beguncev, od tega okoli 3,7 milijona Sircev. Erdogan je poudaril, da si bo prizadeval razrešiti situacijo z rusko stranjo, čeprav v konfliktu v Siriji Ankara in Moskva podpirata nasprotni strani. V Moskvo bo v ponedeljek odpotovala posebna turška delegacija.