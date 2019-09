Hutijevski uporniki bodo izpustili 350 vojnih zapornikov

Hutijevski uporniki so del zapornikov že izpustili. Foto: Reuters

"Združenim narodom smo predstavili enostransko pobudo o izpustitvi 350 zapornikov," je na novinarski konferenci v Sani dejal predstavnik hutijevskih upornikov Abdel Kader Mortaza. Uporniki pričakujejo, da bo podobno ravnala tudi nasprotna stran.

Med izpuščenimi je tudi več deset oseb, ki so v začetku meseca preživele napada koalicije pod vodstvom Savdske Arabije na center za pridržanje, poroča AFP. ICRC je označil izpustitev zapornikov za pozitiven korak, zaradi katerega bi lahko ponovno obudili izpuščanje, premestitve in repatriacije oseb, ki so jih pridržali v okviru konflikta, kar je del dogovora, ki sta ga sprti strani v Jemnu sklenili lani.

Griffiths pozdravil odločitev

Tudi posebni odposlanec Združenih narodov za Jemen Martin Griffiths je pozdravil odločitev jemenskih upornikov: "Upam, da bo ta korak vodil v nadaljnje pobude, ki bodo omogočile izmenjavo vseh oseb, ki so bile pridržane v povezavi s konfliktom." Vse strani je še pozval, naj sodelujejo pri pospešitvi izmenjave zapornikov in naj se čim prej znova srečajo ter obnovijo pogovore o nadaljnjih izmenjavah.

Jemen, ena najrevnejših arabskih držav, je od leta 2014 prizorišče vojne med vladnimi silami, ki jih podpira Savdska Arabija, in hutijevskimi uporniki, ki jih podpira Iran. Odkar se je leta 2015 v konflikt vmešala Savdska Arabija s svojimi zavezniki, je bilo ubitih več deset tisoč ljudi, več kot 24 milijonov prebivalcev Jemna pa potrebuje pomoč.