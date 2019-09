Jemen je prizorišče najhujše humanitarne krize na svetu. Foto: Reuters

Zahodne države zagotavljajo orožje in logistično podporo vojaški koaliciji pod vodstvom Savdske Arabije, ki podpira jemensko vlado, Iran pa podpira hutijevske upornike.

Člani skupine mednarodnih in regionalnih uglednih strokovnjakov na temo Jemna so za potrebe njihovega drugega poročila za Svet ZN-a za človekove pravice izvedli 600 intervjujev z žrtvami in očividci ter pregledali dokumente in javno dostopen material, poroča BBC.

Poročilo dokumentira zračne napade na civilno infrastrukturo, obstreljevanje na slepo, streljanje ostrostrelcev, mine, samovoljne uboje in pridržanja, mučenje, spolno nasilje ter preprečevanje dostopa humanitarne pomoči sredi najhujše humanitarne krize na svetu.

ZN pravi, da je v štiriletni vojni umrlo najmanj 7.290 civilistov, 80 odstotkov prebivalstva, okoli 24 milijonov ljudi, pa potrebuje humanitarno pomoč ali zaščito. Med njimi je 10 milijonov ljudi, ki potrebujejo pomoč v hrani, da preživijo.

Strokovnjaki so sporočili, da utemeljeno menijo, da jemenski vladi in koaliciji pod vodstvom Savdske Arabije, pa tudi hutijevskim upornikom ni bilo treba odgovarjati za kršitve mednarodnega humanitarnega prava in prava na področju človekovih pravic.

Preiskali so več zračnih napadov koalicije na območja pod nadzorom upornikov, v katerih so bili ubiti civilisti. Takšni napadi povzročajo zaskrbljenost glede določanja vojaških ciljev in spoštovanja načela sorazmernosti in previdnosti pri napadu, pravijo. Strokovnjaki sporočajo, da so te kršitve zelo verjetne, to pa bi pomenilo resne kršitve mednarodnega prava.

Obenem strokovnjaki utemeljeno menijo, da so hutijevski uporniki odgovorni za resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava zaradi njihovih napadov na slepo, v katerih so umirali in bili poškodovani civilisti. V nekaterih primerih je šlo tudi za napade, uperjene zoper civiliste.

Vse spletene strani so morda uporabljale stradanje kot obliko vojskovanja.

Strokovnjaki so pozvali k takojšnji prekinitvi vsega nasilja zoper civiliste, druge države pa pozivajo, naj prenehajo dobavljati orožje.

"Vprašljiva zakonitost" prodaje orožja

Poročilo izpostavlja, da sporazum o prodaji orožja, h kateremu sta Francija in Združeno kraljestvo pristopila, prepoveduje odobritev prenosa orožja vedoč, da bi lahko bilo uporabljeno za vojne zločine.

"Zakonitost prenosa orožja Francije, Združenega kraljestva, ZDA in drugih držav ostaja vprašljiva in je predmet različnih postopkov pred domačimi sodišči," pravijo strokovnjaki.

Avstralska članica skupine Melissa Parke je dejala, da je jasno, da nadaljevanje dobave orožja stranem v konfliktu pomeni podaljševanje vojne in trpljenja jemenskega prebivalstva.

Kjer so lahko, so strokovnjaki identificirali "posameznike, ki so morda odgovorni za mednarodne zločine", zaupni seznam z njihovimi imeni pa so posredovali visokemu komisarju ZN-a za človekove pravice.

Na poročilo se v koaliciji pod vodstvom Savdske Arabije, jemenske vlade ali hutijevskih upornikov niso odzvali. Vse tri strani pa so v preteklosti zanikale odgovornost za vojne zločine.

London se brani, Washington zagovarja prodajo orožja

Iz britanske vlade so sporočili, da so bili vedno v ospredju mednarodnih prizadevanj za diplomatsko rešitev vojne v Jemnu. Svoj nadzor nad izvozom orožja so označili za "enega najrobustnejših na svetu".

Britanski ministri so v preteklosti dejali, da ne morejo določiti, ali so bile civilne žrtve v Jemnu posledica britanskih bomb ali letal, saj da koalicija ne spremlja njihove uporabe.

ZDA nasprotujejo ustavitvi prodaje orožja ali pomoči koaliciji, češ da nadaljevanje oboroževanja in pomoči pomaga zmanjševati število civilnih žrtev.