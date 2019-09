Hutijevski uporniki nadzirajo velik del severa Jemna. Foto: Reuters

Tiskovni predstavnik upornikov je za BBC dejal, da so zajeli na tisoče vojakov, številne pa ubili. Šlo naj bi za vojake, ki jih je Savdska Arabija novačila med Jemenci z juga države, zajeli pa naj bi tudi polk savdske vojske.

Med zajetimi naj bi bili števili visoki častniki savdske vojske, uporniki pa naj bi zasegli tudi veliko vojaške opreme. Savdska Arabija trditve upornikov ni potrdila.

Uporniški polkovnik Jahija Sarea je dejal, da bodo v nedeljo na televiziji Al Masirah, ki jo upravljajo uporniki, pokazali vse zajete vojake.

Operacija upornikov je bila največja takšna, odkar traja konflikt v Jemnu, je dejal predstavnik upornikov. Savdska Arabija vodi koalicijo držav, ki so marca 2015 začele izvajati obsežne napade na hutijevske upornike v Jemnu, potem ko so ti iz glavnega mesta Sana pregnali predsednika Abdrabuja Mansurja Hadija in njegovo vlado. Uporniki nadzirajo velik del severa države.

Uporniki, ki jih podpira Iran, pravijo, da so 14. septembra izvedli napad z brezpilotnimi letalniki in raketami na savdsko naftno infrastrukturo, kar je imelo vpliv tudi ne svetovne trge. Riad, ki ga podpirajo ZDA, Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija, medtem za napad krivi Iran, kar v Teheranu zanikajo.

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije skoraj vsakodnevno izvaja zračne napade v Jemnu, pri čemer so žrtve pogosto civilisti, uporniki pa pogosto izstreljujejo rakete v Savdsko Arabijo.

V Jemnu se spopadajo z najhujšo humanitarno krizo na svetu. 80 odstotkov prebivalstva, 24 milijonov ljudi, potrebuje humanitarno pomoč ali zaščito. 10 milijonov potrebuje pomoč v hrani, da preživijo.

Po ocenah ZN-a je od leta 2016 je v vojni umrlo več kot 70.000 ljudi.