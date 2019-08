Pod katero zastavo pluje v nedeljo zaseženi tanker, še ni znano. Foto: Reuters

Gre za nov incident na tem že tako nemirnem območju. Teheran je prejšnji mesec v Hormuški ožini zaradi domnevnega kršenja pomorskih pravil zasegel britanski tanker Stena Impero, predtem pa so britanske sile v bližini ožine Gibraltar zasegle iranski tanker, za katerega trdijo, da je bil namenjen v Sirijo, kar bi bilo v nasprotju s sankcijami Evropske unije.

Državi za zdaj zavračata možnost, da bi si zaseženi plovili izmenjali. "Tu ne gre za kakšno trgovanje. Tu gre za mednarodno pravo in upoštevanje pravil mednarodnopravnega sistema. Pri tem bomo vztrajali," je pred dnevi izjavil britanski zunanji minister Dominic Raab.

London je prejšnji teden predstavil tudi načrte za oblikovanje pomorske zaščitne misije pod vodstvom Evrope, s katero bi tovornim ladjam zagotovili varno plovbo v Perzijskem zalivu. Britanski predlog o večnacionalni pomorski koaliciji, ki ne bi vključevala ZDA, je med evropskimi zaveznicami naletel na mlačen odziv.

Iranski general: Možnosti za spopad so majhne

Le nekaj ur pred novico o zajetju tujega tankerja je iranski general ocenil, da se napetosti v Perzijskem zalivu zmanjšujejo, možnosti, da bi na območju izbruhnil konflikt, pa so majhne, čeprav je morda na prvi pogled videti obratno, je dejal Ahmadreza Purdastan.

"Na prvi pogled je morda videti, da se situacija v Perzijskem zalivu odvija proti oboroženemu konfliktu, a ko se razmere preučijo bolj podrobno, vidimo, da se možnosti za tak konflikt zmanjšujejo. Vse države, ki imajo svoje interese v regiji, si nikakor ne želijo nove krize na Bližnjem vzhodu," je še dodal general. Hkrati je ocenil, da je vojaška moč Irana tolikšna, da si jih nihče ne bi drznil napasti. "Perzijski zaliv je kot sod smodnika in prva iskra bi lahko povzročila velikansko katastrofo," je prepričan.

Napetosti med ZDA in Iranom

V regiji se sicer povečujejo predvsem napetosti med Iranom in ZDA. Po ameriški enostranski odpovedi mednarodnega jedrskega sporazuma z Iranom in ponovne uvedbe sankcij proti islamski republiki je v Perzijskem zalivu prišlo do več incidentov. Napadenih je bilo več naftnih tankerjev, za kar ZDA obtožujejo Iran, ta pa obtožbe zanika.

Na območju je Iran junija sestrelil tudi ameriško brezpilotno letalo, ki naj bi kršilo iranski zračni prostor. V ZDA zagotavljajo, da je letalo letelo nad mednarodnimi vodami. Zaradi tega incidenta je ameriški predsednik Donald Trump ukazal povračilni napad na Iran, a si je tik pred zdajci premislil in ga odpovedal.