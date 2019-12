Pešmerge zaznavajo, da je IS na severu Iraka vse dejavnejši. Foto: EPA

Lahur Talabani iz kurdske protiobveščevalne službe je za BBC povedal, da so borci IS-ja bolj usposobljeni in hkrati tudi nevarnejši, kot so Al Kaidini: "Na voljo imajo boljše tehnike, boljše taktike in več denarja. Lahko kupijo vozila, orožje, vso opremo in zaloge hrane. Tehnološko so bolj pametni in težje jih je dokončno izkoreniniti. So kot Al Kaida na steroidih."

"Vidimo, da se njihove aktivnosti povečujejo in mislimo, da je faza obnove končana," je dodal Talabani, ki je v svoji bazi v mestu Sulajmanija na severu Iraka zrisal sliko, kako se je teroristična skupina iz ruševin samooklicanega kalifata v zadnjih 12 mesecih obnavljala. Po njegovih besedah je IS zdaj drugačen, kot je bil v preteklosti. Trenutno noče nadzirati nobenega ozemlja, da ne bi bil lahka tarča.

Središče IS-ja v gorovju Hamrin

Namesto tega skrajneži delujejo bolj tajno oziroma se skrivajo, kot so se na primer tudi predhodniki v Al Kaidi. IS-jevi borci so zavetje našli v gorovju Hamrin. "To je zdaj središče IS-ja. V tem gorovju je veliko skrivališč, iraška vojska pa težje dostopna mesta težko nadzoruje," je dejal Talabani. Ob tem je še opozoril, da bo IS izkoristil vsakršne politične nemire v državi, oziroma zaostritev odnosov med Bagdadom in kurdsko regionalno vlado .

IS-jevi borci so izkoristili veliko območje med kurdskimi silami in iraško vojsko. Po besedah Talabanija na tem območju zdaj patruljira le IS. Eden izmed poveljnikov kurdskih pešmerg Sirvan Barzani je zaskrbljen nad položajem, saj pravi, da na tem nenadzorovanem območju IS svobodno kraljuje.

V Iraku še vedno med 4.000 in 5.000 borcev IS-ja

"Lahko rečemo, da so ves čas prisotni na območju med rekama Tigris in Veliki Zab. Dnevno zaznavamo in opazujemo njihove premike in aktivnosti," je povedal Barzani. Po poročanju kurdskih obveščevalcev so se v zadnjem času IS-jeve sile na tem območju okrepile s približno stotimi borci, ki so prišli iz Sirije, med njimi so tudi tuji skrajneži s samomorilskimi jopiči.

"Leto 2019 lahko primerjam z letom 2012, ko so se začeli skrajneži IS-ja organizirati in so od ljudi pobirali davke. Če se bo trenutno stanje nadaljevalo, bodo v letu 2020 bolj organizirani, močnejši in bodo izvajali še več napadov," je prepričan Barzani. Kurdi ocenjujejo, da je v Iraku še vedno med 4.000 in 5.000 borci IS-ja. "Bolj kot bodo organizirani tu, bolj bodo razmišljali o operacijah izven Iraka in Sirije," je pristavil Talabani.