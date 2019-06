Jared Kushner je v Trumpovi administraciji zadolžen za vrsto nalog. Foto: AP

Kushner, zet predsednika Donalda Trumpa in arhitekt še neobjavljenega načrta za mir na Bližnjem vzhodu, je v redkem TV-intervjuju za oddajo Axios on HBO odgovoril, da bi si Palestinci obetali veliko, če pričakujejo konec vmešavanja izraelske vojske in vlade.

Palestinsko vodstvo bojkotira diplomatska prizadevanja, ki jih Trump pozdravlja kot "dogovor stoletja". Čeprav snuje Kushner mirovni načrt že dve leti v popolni tajnosti, ga imajo Palestinci in nekateri arabski predstavniki za pristranskega do Izraela, Palestincem pa da odreka lastno državo.

Kushner se je znova ognil eksplicitnemu odgovoru na vprašanje, ali bo načrt vključeval rešitev dveh držav, je pa dejal, da meni, da bi Palestinci morali imeti pravico do samoodločbe.

Na vprašanje, ali meni, da so Palestinci sposobni samouprave brez izraelskega vmešavanja, pa: "To je zelo dobro vprašanje. To bomo še videli. Upamo pa, da bodo čez čas postali sposobni vodenja."

"Palestinci morajo imeti pravičen pravosodni sistem ... medijsko svobodo, svobodo izražanja za vse veroizpovedi, preden lahko postanejo palestinska območja, vredna vlaganja vanje."

Novinar je nato Kushnerja vprašal, če razume, zakaj mu Palestinci ne zaupajo nujno. "Nisem tu, da bi se mi zaupalo," je odvrnil Kushner in dodal, da je prepričan, da bodo Palestinci načrt presojali glede na to, ali menijo, da jim bo "omogočil pot do boljšega življenja ali ne".

Kushner vztraja, da so Savdijci močni ameriški zavezniki. Foto: EPA

Nič žalega proti Savdijcem

Intervju se je dotaknil tudi teme umora savdskega novinarja Džamala Hašokdžija in Kushnerjevih stališč do tega, ali je Trump rasist. Kushner je zavrnil očitke, da je njegov tast rasist, ni pa hotel komentirati Trumpove gonje proti njegovemu predhodniku Baracku Obami, češ da ni bil rojen v ZDA.

Kushner tudi ni želel povedati, ali se je s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom pogovarjal o Hašokdžijevemu umoru na savdskem konzulatu v Carigradu lani. Dejal je le, da je Savdska Arabija dolgoročna ameriška zaveznica. "Zdi se nam, da smo zdaj v položaju, ko imamo veliko skupnih interesov, naš cilj pa je slediti tem interesom," je dejal.

Palestinska oblast je že sporočila, da se ne bo udeležila investicijske konference v Bahrainu ta mesec, ki jo sponzorirajo ZDA in na kateri naj bi razkrili gospodarski del mirovnega načrta.

Ameriške oblasti so sicer zelo nejasne glede tega, kdaj naj bi načrt v celoti predstavili, so pa strokovnjaki skeptični glede tega, koliko možnosti za uspeh načrt Trumpove administracije dejansko ima, navaja BBC.

Ne nazadnje Trumpova Bela hiša ne skriva brezpogojne naklonjenosti izraelskemu predsedniku Benjaminu Netanjahuju, Palestince pa je lani močno razburila s selitvijo ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki ga priznavajo kot izraelsko prestolnico.

Mojster za vse

38-letnemu Kushnerju, ki je pred selitvijo v Belo hišo delal kot vlagatelj in nepremičninski poslovnež in je popolnoma brez političnih izkušenj, je njegov tast v administraciji zaupal nepregledno kopico zadolžitev.

Tako je Kushner na čelu novega urada Bele hiše za prenovo zvezne vlade, zadolžen je za nov načrt priseljevanja, za reševanje krize z opioidi, za prenovo kazenskopravnega sistema, za odnose s Kitajsko, za odnose z muslimansko skupnostjo in ‒ skovanja miru na Bližnjem vzhodu.