Tudi na Japonskem so spremljali prvi Ghosnov javni nastop po pobegu v Libanon. Foto: Reuters

Državni tožilec se je za prepoved odločil zaradi Interpolovega rdečega naloga za pridržanje. Japonsko je zaprosil tudi za dokumentacijo, povezano z njegovim primerom, v katerem ga preiskujejo zaradi suma finančnih malverzacij, med drugim prikrivanja več deset milijonov evrov dohodkov in zlorabe sredstev avtomobilskega koncerna za lastno korist. Libanon sicer z Japonsko nima sklenjenega sporazuma o izročanju državljanov.

Ghosn je v sredo organiziral tiskovno konferenco in se prvič po decembru pokazal v javnosti. Zanikal je krivdo v spornih finančnih poslih, ki naj bi jih počel v času vodenja tristranskega zavezništva avtomobilskih družb Renault, Nissan in Mitsubishi. Japonsko pravosodje je obtožil pristranskosti in potožil o kršitvah njegovih pravic, ki naj bi se mu dogajale v japonskem priporu. Prepričan je, da na Japonskem ne bo deležen poštenega sojenja, saj je že zdaj ves svet prepričan o njegovi krivdi.

Japonska: "Njegove trditve ne upravičujejo pobega"

Japonska ga je danes pozvala, naj se vrne. Japonska pravosodna ministrica Masako Mori je njegove očitke označila za neutemeljene in vztrajala, da "njegove navedbe nikakor ne bodo upravičile pobega iz države". Če meni, da je nedolžen, bi to moral dokazati na sodišču s konkretnimi dokazi.

Ghosn se je v sredo še opravičil libanonskim oblastem, da je leta 2008 potoval v Izrael, s katerim je Libanon tehnično še v vojni. "Tja sem šel kot prvi mož Renaulta. Tja sem šel kot Francoz, ki je podpisal pogodbo med Renaultom in izraelsko družbo," je pojasnil Ghosn, ki ima poleg francoskega in libanonskega še brazilsko državljanstvo.

Velikan avtoindustrije je v rodni Libanon iz Japonske pobegnil tik pred novim letom, njegov pobeg pa je bil po poročanju medijev na ravni filmskega scenarija, saj naj bi se 65-letni poslovnež med zasebnim poletom iz Japonske v Libanon prek Carigrada skrival v kovčku.