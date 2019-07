Arrow 3 lahko po navedbah proizvajalca Boeing Co razstreli napadajoče rakete na višini, ki bi varno uničila vse nekonvencionalne bojne glave. Prve poskuse je sistem prestal leta 2015 nad Sredozemskim morjem, dve leti pozneje so ga namestili v Izraelu.

"Izrael ima danes zmogljivosti za ukrepanje proti balističnim izstrelkom iz Irana in od koder koli drugje. Vsi naši sovražniki naj vedo, da jih lahko premagamo, tako defenzivno kot ofenzivno," je po poskusih oznanil premier, ki je sočasno tudi izraelski obrambni minister.

Poskusi sistema Arrow 3 so bili v preteklosti zaradi tehničnih težav večkrat preloženi. Prve ameriške poskuse leta 2014 so prestavili, domnevno zaradi napačnega letenja ciljne rakete. Tudi poznejša izraelska testiranja konec leta 2017 in v začetku leta 2018 so bila prav tako preklicana zaradi tehničnih težav.

Posnetki poskusov na Aljaski. Foto: Reuters

Uskladitev z radarjem X-band

"Izvedba je bila popolna, vsak zadetek je šel v polno," je bil nad nedavnimi poskusi navdušen Netanjahu. Izraelsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so se na poskusih Arrow 3 uspešno uskladili tudi z radarjem AN-TPY2, znanim kot X-band, ki ZDA zagotavlja obsežno svetovno pokritost.

Ameriški veleposlanik David Friedman in Netanjahu sta si ogledala posnetke poskusov. Foto: Reuters

ZDA in Izrael so uspešne poskuse pozdravili kot znak moči njunega zavezništva. "Zavezani smo, da izraelski vladi pomagamo pri nadgradnji njihove zmogljivosti za obrambno države Izrael in tja v obrambo pred grožnjami napotimo svoje sile," je v izjavi sporočil direktor pentagonske agencije za raketno obrambo viceadmiral John Hill.

Izrael sistem Arrow 3 dojema kot branik pred balističnimi izstrelki. Washington je pretekli teden sporočil, da naj bi Iran preizkusil balistično raketo srednjega dosega, ki je letelo okoli tisoč kilometrov. Teheran je dejal, da preizkuse izvajajo za obrambne namene.

Integrirani sistem za zračno obrambo

Arrow 3 je in sistem prejšnje generacije Arrow 2 služita kot zgornji sloj integriranega izraelskega ščita za obrambo pred projektili in raketami. V spodnjem sloju rakete kratkega dosega prestreza sistem Iron Dome, rakete srednjega dosega pa prestreznik David's Sling.