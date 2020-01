Iran zatrjuje, da letala ni zrušila raketa. Foto: Reuters

Kanadski in britanski premier Justin Trudeau in Boris Johnson sta namreč pred tem dejala, da je vse več dokazov, da naj bi šlo za napako iranske protiletalske obrambe. "Sedaj je na voljo veliko dokazov, da je letalo sestrelila iranska raketa zemlja-zrak," je dejal Johnson.



New York Times je medtem na svoji spletni strani objavil videoposnetek, ki naj bi prikazoval, kaj se je dogajalo z letalom Boeing 737-800 kmalu po vzletu. Posnetek prikazuje svetlobno točko, ki se hitro premika, nato pa pride do eksplozije, nakar se svetla točka premika v drugo smer.



Tednik Newsweek ter ameriški televiziji CBS in CNN so prej poročali, da so satelitski, radarski in elektronski podatki pokazali tragično napako. Analitiki so poudarili, da je na fotografijah trupa letala videti luknje, ki so jih povzročili delci rakete, ki jo je razneslo tik ob letalu.



Podobno so bile videti posledice na razbitinah letala na letu MH17, je poročal CNN. Gre za letalo družbe Malaysian Airlines, ki ga je leta 2014 nad vzhodno Ukrajino sestrelila raketa zemlja-zrak.



Žalujoči za umrlimi v strmoglavljenju v Torontu. Foto: EPA

Medtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sporočil, da ne izključujejo možnosti, da je ukrajinsko potniško letalo v sredo nad Teheranom zadela raketa, a da tega še niso potrdili. Ponovil je prošnjo, da Iran pošlje Ukrajini vse potrebne informacije za temeljito preiskavo. "Naš cilj je, da ugotovimo neizpodbitno resnico," je dodal.



V Kijevu sicer menijo, da so možni štirje scenariji, tudi raketni napad ali terorizem. Ukrajinski preiskovalci želijo preiskati prizorišče padca letala in iskati morebitne ostanke rakete, ki naj bi lahko bila ruska raketa SA15, ki jih uporablja iranska vojska. Iran je ruski sistem zračne obrambe tor od Rusije dobil leta 2007.



Iran: Letala gotovo ni zadela raketa



Iran je zanikal, da je letalo sestrelila raketa. Takšne obtožbe je Teheran označil za "psihološko vojno proti Iranu". Vodja Organizacije iranskega civilnega letalstva Ali Abedzadeh je sicer prepričan, da letala ni zadela raketa. "Ena stvar je gotova, tega letala ni zadela raketa," je dejal danes na novinarski konferenci.



Ob tem so iz Teherana sporočili, da bodo lahko pri preiskavi, ki jo vodijo iranske oblasti, sodelovali tudi strokovnjaki iz ZDA, Francije, Kanada in družbe Boeing.



Pomoč pri preiskavi je ponudila Francija. Franciska agencija BEA je pomagala že pri analizi podatkov z Boeingovega letala, ki je lani strmoglavilo v Etiopiji. Iranski predstavnik je dejal, da bo Francija morda vključena v preiskavo, saj so bili tam izdelani motorji letala.



Ameriška Zvezna uprava za zračni promet je pred padcem ukrajinskega letala izdala prepoved poletov vsem ameriškim civilnim letalom nad Iranom, Irakom in širšo regijo, ker lahko pride do napačne identifikacije civilnih letal oziroma da se jih zamenja za vojaška.



Ukrajinsko potniško letalo je strmoglavilo v sredo zjutraj kmalu po vzletu s teheranskega letališča na poti v Kijev. Do padca letala je prišlo nekaj ur zatem, ko je Iran z več kot 20 balističnimi izstrelki napadel vojaški oporišči v Iraku kot odgovor na ameriško usmrtitev generala Kasema Solejmanija prejšnji petek v Bagdadu.



Umrlo je vseh 176 ljudi na krovu letala, med njimi večinoma Irancev, poleg njih pa med drugim tudi 63 Kanadčanov.