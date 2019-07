Izrael se na palestinsko napoved še ni odzval. Foto: Reuters

"Sporočamo odločitev vodstva, da se ustavi uresničevanje vseh z Izraelom podpisanih sporazumov," je v govoru v Ramali v četrtek dejal 84-letni palestinski predsednik. Že danes bodo oblikovali odbor, ki bo preučil, kako to odločitev uresničiti v praksi. Palestinska stran je v preteklosti že izrekla podobne grožnje, a tokrat je Abas to prvič na tako neposreden način storil sam.

Izraelska in palestinska stran imata sklenjene številne sporazume, ki pokrivajo različna področja, od upravljanja z vodo do varnosti. Odstop od vseh sporazumov bi lahko vplival na varnostne razmere na Zahodnem bregu. Varnostno sodelovanje so izraelske in palestinske oblasti doslej ohranjale, tudi ob preteklih grožnjah z odstopom od sklenjenih sporazumov.

17 ljudi ostalo brez strehe nad glavo

A razmere se že dalj časa samo poslabšujejo. Abas je četrtkov izredni sestanek palestinskih oblasti, po katerem je sporočil odločitev o odstopu od sporazumov, sklical po rušenju več deset palestinskih domov v vzhodnem Jeruzalemu. Izraelski vojaki so v ponedeljek v dveh palestinskih soseskah v vzhodnem Jeruzalemu začeli rušiti že zgrajena stanovanja in tista v gradnji, kjer naj bi bila postavljena preblizu varnostnega zidu, ki Izrael ločuje od Zahodnega brega, in naj bi tako predstavljala varnostno grožnjo.

Rušenje, zaradi katerega je brez strehe nad glavo ostalo najmanj 17 ljudi, še 350 pa jih je bilo oškodovanih, ni sprožilo le ostrih odzivov Palestincev, temveč tudi Združenih narodov in Evropske unije.

Hud udarec je judovska država palestinski strani zadala tudi februarja, ko je sprejela odločitev, da bo od prihodkov od davkov, ki jih pobira v imenu palestinskih oblasti, odbila 10 milijonov dolarjev mesečno, češ da je to vsota, ki jo palestinske oblasti plačujejo svojcem Palestincev, ki so zaprti v izraelskih zaporih, ali samim zapornikom.

Abas je v četrtek še poudaril, da se Palestinci ne bodo uklonili diktatom in vsiljevanju izvršenih dejstev s surovo silo, še posebej ne v Jeruzalemu. "Naše roke so še vedno odprte za pravičen, celostni in trajni mir," je dodal.

Izraelci in Palestinci so prvi mirovni sporazum podpisali leta 1993, vse od leta 2014 pa so pogajanja o trajni mirovni rešitvi desetletja starega spora v slepi ulici.