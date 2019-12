Sojenje je potekalo za zaprtimi vrati, kdo je obsojen na smrt, pa ni znano. Foto: Reuters

"Ugotovili smo, da Hašokdžijev umor ni bil načrtovan," so ob sojenju enajsterici navedli na savdskem tožilstvu. Do režima kritičnega novinarja so kruto umorili in razkosali savdski operativci oktobra 2018 na savdskem konzulatu v Carigradu.

V likvidacijo Hašokdžija, ki je bil kolumnist Washington Posta, naj bi bil vpleten celo savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, a v Riadu to odločno zanikajo. Bin Salman zanika vpletenost, je pa oktobra sporočil, da kot savdski voditelj prevzema vso odgovornost za umor.

"Sodišče je izreklo smrtne kazni za pet moških, ki so bili neposredno vpleteni v umor," je sporočilo savdsko tožilstvo. Imena obsojenih niso znana. Human Rights Watch ob tem poudarja, da sojenje, ki je potekalo za zaprtimi vrati, ni ustrezalo mednarodnim standardom, in da so savdske oblasti "ovirale smiselno odgovornost".

Callamardova : Obstajajo dokazi, ki povezujejo bin Salmana z umorom

Med oproščenimi je zaradi nezadostnih dokazov tudi nekdanji namestnik vodje savdskih obveščevalcev, general Ahmed Al Asiri, ki je po navedbah tožilstva nadzoroval umor novinarja. Al Asiriju je svetoval eden ključnih svetovalcev savdskega prestolonaslednika, Saud Al Kahtani, ki so ga preiskovali v povezavi z umorom, a ga zaradi pomanjkanja dokazov sploh niso obtožili.

Posebna poročevalka Združenih narodov Agnes Callamard je junija po opravljeni preiskavi sporočila, da obstajajo verodostojni dokazi, ki savdskega prestolonaslednika povezujejo z umorom in poskusi njegovega prikritja. Pozvala je k preiskavi bin Salmana.