UKMTO je mesto incidenta - eksplozij na krovu dveh tankarjev - označil v mednarodne vode Omanskega morja, a veliko bližje iranski obali kot omanski. Foto: Bing/UKMTO

V Omanskem morju sta se v četrtek zjutraj zaslišali dve eksploziji, so kot prvi poročali iz Omana. Eksploziji v razmaku 48 minuta sta prizadeli krova dveh naftnih tankerjev, ki sta bila na poti iz Perzijskega zaliva in Hormuške ožine proti Indijskemu oceanu. Posadki sta morala zapustiti poškodovani in goreči ladji, vseh 44 mornarjev so pobrale ladje v bližini, ki so se hitro odzvale na klic v sili.

تصوير اختصاصي #خبرگزاري_صدا_و_سيما از کشتي هاي حادثه ديده در #دریای_عمان

نفتکش "فرانت التیر" که در دریای عمان هدف قرار گرفته بود، کامل غرق شد.

وزارت تجارت ژاپن: دو نفتکش حادثه‌دیده در دریای عمان، حامل «محموله متعلق به ژاپن» بوده‌ است#انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمان pic.twitter.com/Vv3hkW3LCV — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) 13. junij 2019 Ekskluzivni posnetek agencije Iribnews prikazuje goreči supertanker Front Altair, ki je nato po iranskih navedbah potonil v bližini terotorialnega morja Irana.

Torpedna napada na tankerja?

Iz regije se pojavljajo nasprotujoča poročila. Po enih virih naj bi prišlo do eksplozij na samem krovu obeh tankerjev, po drugih naj bi oba tankerja zadela torpeda. TradeWinds, specializirani svetovni portal z novicami o ladjarstvu, navaja svoje vire, da sta bila supertanker Front Altair in tanker Kokuka Courageous žrtve napada s torpedom.

Norvežani zanikajo poročanje iz Irana

Po poročanju iranske državne agencije IRNA je goreči supertanker Front Altair že potonil skupaj s 75 tisoč tonami surove nafte. Vendar je lastnik ladje Frontline iz Norveške za Reuters hitro zanikal potonitev supertankerja. "Obstajajo posnetki reševalnih ladij, ki krožijo okoli ladje, kjer se vidi, da tanker ni potonil," je poudaril predstavnik Frontlina Pat Adamson.

Naročnik nafte na omenjenem upertankerju je bila tajvanska državna naftna družba CBC, ki je prva uradno omenila možnost morebitnega napada s torpedom. Nemški lastniki drugega tankerja - Kokuka Courageous - so v sporočilu javnosti navedli, da je ladjin trup preluknjan na desni strani, a nad gladino vode in naj ne bi obstajala nevarnost potopa plovila, ki je v času nesreče prevažalo metanol. Pri tem so namignili, da poškodbe na trupu prej spominjajo na eksplozijo magnetne mine in ne torpeda.

Ameriška peta flota potrdila incidenta

"Ameriške pomorske sile v regiji so ob 6.12 po lokalnem času prejeli prvi klic na pomoč, ob 7.00 pa še drugega. Ladje mornarice ZDA so na področju in nudijo pomoč," so zapisali pri Peti floti ameriške vojne mornarice, katere sedež je v Bahrainu in je glavna pomorska vojaška sila nemirni ter strateško izredno pomembni regiji. Oba tankerja sta sicer medsebojno oddaljena vsega 50 km, plula sta v bližini teritorialnega morja Iranu, kar je standardna pot za plovila, ki zapuščajo Perzijski zaliv, medtem ko bližje Omanu plujejo ladje v smeri Hormuške ožine.

Po incidentu 4,5 odstotni skok cen nafte Incidenta v Omanskem morju sta hitro dobila odziv na naftnih borzah. Po potrditvi in identifikaciji tankerjev je cena nafte za sodček severnomorskega brenta na borzi v Dubaju porasla za 4,5 odstotka. Predtem je bila cena nafte na najnižji točki v zadnjih petih mesecih.

V morju gori supertanker

V Omanskem morju gori supertanker Front Altair, ki je natankal surovo nafta v emiratskem pristanišju Fujairah pri Abu Dabiju. Front Altair je tri leta star supertanker, ki pluje pod zastavo Marshallovih otokov, in je bil namenjen na Tajvan, premore pa 62 tisoč bruto registerskih ton. Front Altair je sicer v lasti norveškega podjetja Frontline, ki sodi s skupno 62 supertankerji med največje prevoznike surove nafte na svetu.

Posadki zapustili obe poškodovani ladji

Kot drugo poškodovano ladjo v morju med Omanom in Iranom so identificirali tanker Kokuka Courageous, ki plove pod zastavo Paname. Tanker v lasti nemškega podjetja Bernhard Schulte je bil iz Savdske Arabije namenjen v Singapur, ima pa 19 tisoč bruto registerskih ton. Oba tankerja sta bila uspešno evakuirana, iz večje ladje 23 mornarjev, z druge pa 21, večina posadke prihaja iz Rusije, Gruzije in Filipinov.

Sočasno se je začela reševalna akcija, pri čemer glavno nevarnost za okolje predstavlja supertanker Front Altair, ki je štirikrat večji od Kokuke Courageous.

Nadzorna skupina takoj izdala opozorilo

Iz Pakistana, ki leži na drugi strani Omanskega morja, so mediji navedli, da sta poškodovana tankerja odposlala klica na pomoč vsem bližnjim ladjam in obmorskim državam. Klic v sili z dveh tankerjev so potrdili tudi v Združenih arabskih emiratih. Incident in identifikacijo obeh tankerjev je nato potrdila tudi ameriška vojna mornarica.

Britanska nadzorna skupina za pomorsko trgovino (UKMTO) je takoj po prvih poročilih obvestila vsa plovila v regiji pred izredno previdnostjo zaradi omenjenega incidenta. UKMTO je ustanova v okvirju britanske vojaške mornarice, ki poroča o pomorskih incidentih, ki prizadanejo trgovske ladje po svetu, pri čemer pozornost namenja zlasti piratstvu, ugrabitvam in ropom na ladjah. Podobno obvestilo pred nevarnostjo v Omanskem morju so izdale tudi oblasti v Iranu.

V Omanskem morju eksplozija na dveh tankerjih

Mesec dni od nepojasnjene sabotaže

Pred točno mesecem dni 13. maja se je v Omanskem morju že zgodil niz nepojasnjenih incidentov, ko so bili žrtve sabotaže štirje tankerji. Dva sta bila v lasti podjetja iz Savdske Arabije, po eden pa iz Združenih arabskih emiratov in Norveške.

Zalivski državi nista izdali veliko podrobnosti, niti nista predstavili javnih dokazov o škodi sabotaže niti uradno niso imenovali domnevnih krivcev, čeprav so savdski in emiratski mediji neprikrito obtoževali Iran.

Norveško podjetje Thome Groupe je po majskem incidentu zapisalo, da jih je zadel neznani predmet, ki je vidno poškodoval krmo tankerja Andrea Victory, registriranega v Bergnu na Norveškem, kar je bilo tudi vidno na posnetkih poškodovanega zadnjega dela ladje.

Zalivski mediji krivdo valili na Iran

Obtožbam na račun regionalne nasprotnice se je pridružila vlada ZDA, ki je ravno takrat sprejela nove dodatne sankcije proti uradnemu Teheranu. Sosede iz Perzijskega zaliva: na eni strani Savdska Arabija in ZAE ter na drugi Iran so zadnja leta ujete v vse hujše nasprotovanje, ki meji na odkrito sovražnost.

Hormuška ožina, preliv med Perzijskim (Arabskim) zalivom in Indijskim oceanom, že dolgo velja za eno najbolj občutljivih točk na svetu, kjer bi lahko incident hitro zakuhal tudi vojno, katero uperjeno proti Iranu neprikrito omenjajo zadnja leta tako Savdijci, Emirati in Izraelci. Skozi ozki morski preliv med Iranom in Omanom ter Združenimi arabskimi emirati potuje kar 40 odstotkov vse pomorske trgovine z nafto in njenimi derivati.