Foto: Reuters

"Gre za preudaren obrambni ukrep, ki je namenjen zmanjšanju možnosti prihodnjih sovražnosti," je pojasnil vršilec dolžnosti ameriškega obrambnega ministra Patrick Shanahan in dodal, da ZDA s tem izboljšujejo zaščito lastnih sil v regiji pred grožnjami iranskih sil.

Iranski zunanji minister Džavad Zarif je v odzivu na napoved o krepitvi ameriški sil dejal, da gre za veliko nevarnost za mednarodni mir. "Okrepitev ameriške prisotnosti v naši regiji je izjemno nevarna in ogroža mednarodni mir in varnost, in na to se je potrebno odzvati ," je dejal Zarif.

Shanahanove besede je novinarjem pred potjo na Japonsko potrdil tudi predsednik ZDA Donald Trump. "Želimo imeti zaščito na Bližnjem vzhodu. Pošiljamo razmeroma majhno število enot, večina je za zaščito," je dejal Trump in dodal, da bodo zdaj videli, kaj se bo zgodilo.

Ameriški mediji so sicer pred tem poročali, da je Pentagon pripravil načrt za napotitev do 10.000 vojakov za ta namen, Reuters pa je navajal številko 5.000. Te navedbe je Shanahan v četrtek zavrnil. "Ni res, da gre za 10.000 vojakov, niti 5.000, to ni res," je dejal.

Kot poroča CNBC, so v petek uradniki v Pentagonu dejali, da naj bi po njihovih informacijah Iran in njegovi zavezniki načrtovali napad na ameriške sile na Bližnjem vzhodu: "Imamo več zanesljivih poročil, da nameravajo Iranu bližnje skupine napasti ameriško osebje na Bližnjem vzhodu." Viceadmiral Michael Gilday iz Pentagona je ob tem dejal, da menijo, da so iranska dejanja in grožnje skrb vzbujajoči in da se stopnjujejo ter da predstavljajo nevarnost ameriškim silam in regionalnim zaveznikom.

Ameriškim analitikom še vedno ni jasno, kaj želijo ZDA doseči glede Irana, demokrati pa predsednika obtožujejo, da je povečal napetosti z odstopom od mednarodnega jedrskega sporazuma z Iranom brez kakšne nove premišljene strategije razen ponovnega uvajanja sankcij.

V odgovor na neopredeljene in nepotrjene iranske grožnje so ZDA že pred tedni proti Perzijskemu zalivu poslale bojno skupino letalonosilke Abraham Lincoln in vojaško ladjo USS Arlington, štiri bombnike B-52 ter raketne sisteme patriot. Trumpova vlada je iz Iraka umaknila del diplomatskega in drugega osebja, tako Washington kot Teheran pa zagotavljata, da si ne želita spopada.