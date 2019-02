Savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman ima vse več niti države v svojih rokah. Foto: Reuters

Zdaj že nekdanji veleposlanik v ZDA Halid bin Salman, ki je bil deležen številnih kritik zaradi svojega odziva na umor novinarja Džamala Hašokdžija, bo po novem namestnik obrambnega ministra. Nekdanji bojni pilot je bil veleposlanik manj kot dve leti.

Obe imenovanji sta del prizadevanj Riada, da bi spremenil javno mnenje po Hašokdžijevem umoru, po katerem se je na monarhijo usul plaz kritik. Hkrati je Halidovo imenovanje nova potrditev centralizacije moči savdske kraljeve družine v izvršni veji oblasti. Prestolonaslednik Mohamed je od leta 2015, ko je država začela intervencijo v Jemnu, tudi savdski obrambni minister.

Princesa Rima bint Bandar bin Sultan je po vrnitvi iz ZDA delala v zasebnem in javnem sektorju. Foto: Reuters

Nova veleposlanica v ZDA, prva ženska na tem položaju, princesa Rima bint Bandar bin Sultan, je hčerka dolgoletnega veleposlanika v ZDA Bandarja bin Sultana Al Sauda, ki je bil na tem položaju med letoma 1983 in 2005. Zaradi očetovega položaja je v ZDA tudi živela in se izobraževala, med drugim je iz umetnosti diplomirala na smeri Muzejski študiji na Univerzi Georgea Washingtona. Preden se je pridružila savdskemu državnemu organu za šport, kjer je odigrala pomembno vlogo pri krepitvi ženske udeležbe v športu in njihovem opolnomočenju, je delala v zasebnem sektorju.

Riad je poleg Hašokdžijevega umora številnih kritik deležen tudi zaradi kršitev človekovih pravic. Med drugim so oblasti pridržale in domnevno mučile okoli deset aktivistk, ki so si prizadevale pridobiti pravico žensk do vožnje avtomobilov, poroča BBC.