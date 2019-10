V SDF-ju so pretežno kurdski borci iz vrst YPG-ja. Foto: Reuters

Redur Kalil je dejal, da je evakuacija civilistov in borcev SDF-ja iz obleganega mesta predvidena za nedeljo. Delna evakuacija se je zgodila že v soboto v dogovoru z ZDA.

Dogovor o petdnevni prekinitvi ognja po začetku turškega napada na sile sirskih Kurdov na severovzhodu Sirije, ki sta ga dosegla Ankara in Washington, se večinoma upošteva, čeprav se kurdski borci in sirski uporniki, ki se bojujejo na strani Turčije, medsebojno obtožujejo za njegovo kršitev.

V skladu z dogovorom Turčija zahteva umik kurdskih sil s turško-sirske meje v petih dneh, da bi vzpostavila t. i. varno območje, čeprav dogovor ne določa natančno velikosti območja, s katerega naj se kurdske sile umaknejo.

Kot poroča Al Džazira, je Khalil dejal, da se bodo po načrtovani evakuaciji iz Ras al Ajna sile SDF-ja, sestavljene večinoma iz borcev kurdskih Ljudskih zaščitnih enot (YPG), umaknile 30 kilometrov od meje. Turčija YPG, ki so imele ključno vlogo v boju proti t. i. Islamski državi (IS), označuje za teroriste.

SDF umik napoveduje s 120-kilometrskega pasu med mestoma Ras al Ajn in Tal Abjad. To je prvič, da so kurdske sile javno priznale, da se bodo umaknile z meje, kar naj bi bilo koordinirano z ZDA.

Medtem je turško obrambno ministrstvo sporočilo, da je bil v napadu YPG-ja v Tal Abjadu ubit turški vojak, še en pa je bil ranjen. Na napad so že odgovorili, sporoča ministrstvo, ki dodaja, da je Turčija kljub kršitvam dogovora o prekinitvi ognja zavezana k njegovemu uveljavljanju.

Ankara je 9. oktobra sprožila operacijo Izvir miru, s katero želi pregnati kurdske sile s severovzhoda sosednje države, kamor bi lahko naselila milijone arabskih beguncev, ki so zdaj v Turčiji.

To pa bi lahko pripeljalo do množične razselitve tamkajšnjih prebivalcev in oživitev džihadističnega IS-ja, katerih tisoči borcev so zdaj pod nadzorom kurdskih oblasti.

V soboto je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan zagrozil, da bo Turčija potolkla kurdske borce, če se ti ne bodo umaknili, kot zahteva Ankara. "Če bo delovalo, bo delovalo. Če ne, bomo pa potolkli teroriste takoj, ko mine 120 ur," pri čemer je mislil na 120-urno prekinitev ognja v skladu z dogovorom z ZDA.