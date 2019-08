V ofenzivi sirske vojske predsednika Bašarja Al Asada v pokrajini Idlib so se sirski teroristi in islamistični borci v torek umaknili s ključnih območij na severozahodu države, mesto Morek pa je obkrožila sirska vojska. Foto: Reuters

Turčija je na severozahodu Sirije vzpostavila 12 nadzornih točk, potem ko je bil lani med Moskvo in Ankaro dosežen dogovor o vzpostavitvi varnostnega območja v pokrajini Idlib ob meji s Turčijo, ki je zadnja velika utrdba upornikov proti Asadovemu režimu.

Turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu je opozoril, da turške enote nadzorne točke na severozahodu Sirije ne bodo zapustile. "Mi smo tam ne zato, ker ne moremo oditi, temveč zato, ker ne želimo oditi," je dejal na tiskovni konferenci v Libanonu.

Tamponska cona tarča silovitega bombardiranja

Ankara je bila že v torek jasna, da ne bo zapustila nobene od nadzornih točk in opozorila Damask, naj se "ne igra z ognjem". Pokrajina Idlib z okoli tremi milijoni prebivalcev bi morala biti v skladu z lani sklenjenim dogovorom v okviru turško-ruske tamponske cone pod zaščito, a jo sirske enote ob pomoči ruskih sil vse od konca aprila silovito bombardirajo.

Pri tem je bilo po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice ubitih več kot 900 civilistov. Po podatkih ZN-a so letalski napadi in obstreljevanje zadeli tudi več deset zdravstvenih ustanov, več kot 400.000 ljudi pa je bilo primoranih zapustiti svoje domove.

Erdogan v Moskvo k Putinu

O razmerah v Idlibu je v petek turški predsednik Recep Tayyip Erdogan po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Strinjala sta se, da bosta "aktivirala skupne napore s ciljem odpraviti teroristično grožnjo, ki prihaja iz te regije". Ob tem so bili v uradu kritični do vladne ofenzive v Idlibu, ki da je privedla do "hude humanitarne krize".

Predsednika sta se dogovorila, da bo Erdogan prihodnji torek obiskal Moskvo, kjer se bo srečal s Putinom.

Vojna v Siriji je izbruhnila po nasilnem zatrtju protivladnih protestov marca 2011. V spopadih je bilo ubitih najmanj 370.000 mrtvih. Zaradi posredovanja rivalskih tujih sil se je razvila v kompleksen konflikt z množico front, ki so z domov pognale na milijone ljudi.