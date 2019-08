Civilisti se bodo po poročanju Reutersa lahko predali sirski vojski. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

"Sirska vlada naznanja odprtje humanitarnega koridorja v Suranu za evakuacijo civilistov, ki želijo zapustiti območja pod nadzorom teroristov na severu Hame in jugu Idliba," sporočilo sirske tiskovne agencije Sana navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Sirske sile so v sredo po več dneh hudih spopadov prevzele popoln nadzor nad strateškim krajem Kan Šejkun na jugu Idliba, ki leži ob meji s Turčijo.

Nadzor nad Idlibom je januarja prevzela džihadistična skupina Hajat Tahrir al Šam. Regijo s približno tremi milijoni prebivalcev in notranje razseljenih naj bi varoval dogovor o tamponskem območju, ki sta ga septembra lani sklenili sirska zaveznica Rusija in podpornica upornikov Turčija, a je bila od aprila tarča močnega bombardiranja vladnih in ruskih sil.

Združeni narodi navajajo, da je bilo od začetka spopadov razseljenih več kot 400.000 ljudi, ubitih je bilo več sto civilistov.