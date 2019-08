Uporniki po petih letih zapustili strateško mesto Han Šejkun

Pomembna turška nadzorna točka v bližnjem Moreku obkrožena s sirskimi vladnimi silami

Damask - MMC RTV SLO, STA

Foto: Reuters

Borci sirskih uporniških in terorističnih skupin so se pet let po zavzetju umaknili iz strateškega mesta Han Šejkun, ki so ga ob podpori Rusije zavzele vladne sile.