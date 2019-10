Kurdski civilisti zapuščajo mesto Tal Abjad. V ozadju sirski uporniki, ki jih podpira Turčija. Foto: Reuters

"Kljub zavezanosti naših sil k umiku Turčija in z njo povezani teroristi še vedno kršijo premirje. Naše sile se še zmeraj borijo," Al Džazira prenaša izjavo SDF-ja.

Turško obrambno ministrstvo se na navedbe ni neposredno odzvalo, vendar je sporočilo, da je bilo v napadu kurdske milice YPG blizu mesta Ras al-Ajn ranjenih pet turških vojakov.

Rusija sicer trdi, da rusko-turški načrt o umiku Kurdov v notranjost Sirije poteka po načrtih. "Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se izvajajo vsi dogovori, doseženi v Sočiju," je tiskovni agenciji Interfax povedal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Veršinin.

Sirski uporniki, ki jih podpira Turčija, pri mestu Tal Abjad. Foto: Reuters

Ruska tiskovna agencija RIA medtem navaja uradnike iz SDF-ja, da so sirske sile že zapustile 32 kilometrov širok pas v globino Sirije, kamor želi Turčija naseliti več milijonov sirskih beguncev. Prav tako naj bi kurdske sile izrazile pripravljenost k priključitvi sirski vojski, ko se kriza v Siriji politično umiri.

Ruska vojska je svoje patrulje namestila tudi v mestu Kobane, ki so ga sirski Kurdi med leti 2014 in 2015 v enem najhujših spopadov osemletne sirske vojne obranili. Moskva namerava prihodnji teden v Sirijo poslati dodatnih 276 policistov in 33 enot vojaške opreme. Prihodnji torek naj bi zasedli deset kilometrov širok pas ob meji, ki so ga ameriške sile zapustile.

Prihod ruske vojaške policije pomeni velik premik v razmerju moči v regiji, do katerega prihaja dva tedna po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump umaknil ameriške sile. Potezo so v Washingtonu in drugje označili kot izdajo nekdanjih zaveznikov, sirskih Kurdov.

Nemški predlog: Mednarodni nadzor

Nemška obramba ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer je medtem v Bruslju na sestanku obrambnih ministrov poudarila, da po mnenju Nemčije, Francije in Združenega kraljestva dogovor med Ankaro in Moskvo o vzpostavitvi varnega območja na severovzhodu Sirije "ne nudi dolgoročne osnove za politično rešitev", zato predlagajo varovano območje pod mednarodnim nadzorom. Sirski Kurdi so predlog podprli, po besedah nemške ministrice pa se z njim strinja tudi Turčija.