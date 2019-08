Gibraltar ni želel več zadrževati iranskega tankerja. Foto: Reuters

Izplutje tankerja, ki se je med pridržanjem preimenoval iz Grace 1 v Adrian Darya 1, je potrdil iranski veleposlanik v Londonu Hamid Baeidinedžad, gibraltarska televizija pa je objavila posnetek, na katerem je videti, kako je ladja v nedeljo okoli 23.00 izplula. Po radarskih podatkih je namenjen v Kalamato v Grčiji.

Gibraltar je v nedeljo zavrnil zahtevo ZDA, naj pridržijo tanker, ki naj bi kršil ameriške sankcije proti Iranu, saj naj bi bila nafta namenjen Iranski revolucionarni gardi, ki so jo v ZDA pred časom razglasili za teroristično organizacijo. Gibraltarska vlada je sporočila, da ne morejo zahtevati tovrstne sodne odredbe, ker ameriške sankcije proti Iranu v Evropski uniji ne veljajo.

Nafta za Sirijo?

Spomnimo, gibraltarske oblasti so tanker zasegle 4. julija zaradi suma, da je prevažal surovo nafto v Sirijo in s tem kršil sankcije EU-ja. Gibraltarsko vrhovno sodišče je v četrtek odredilo izpustitev tankerja, ker so oblasti od Irana dobile zagotovila, da tanker tovora ne bo izkrcal v Siriji.

Tanker je sicer pred pridržanjem v Gibraltarju plul pod zastavo Paname, a mu je ta nato odrekla pravico do plovbe pod to zastavo, ker naj bi ladja sodelovala ali bila povezana s financiranjem terorizma.

Iran je zaseg tankerja vseskozi označeval za nezakonit.