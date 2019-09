Iranski tanker naj bi bil tik ob sirski obali. Foto: Reuters

Tanker, poln nafte, je v začetku tedna najverjetneje izklopil svoje naprave in izginil z radarjev. Nazadnje je signal poslal v ponedeljek, ko je bil med Ciprom in Sirijo.

Satelitsko fotografijo tankerja je danes objavilo ameriško podjetje Maxar Technologies. Iz nje je razvidno, da je ladja pred sirskim pristaniškim mestom Tartus.

Posnetek je preko Twitterja delil tudi svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost John Bolton. "Vsak, ki je rekel, da Adrian Darya 1 ni na poti v Sirijo, si zatiska oči pred resnico," je zapisal.

Teheranu je po besedah Boltona pomembnejše, da podpira "morilski režim" sirskega predsednika Bašarja Al Asada, namesto da bi oskrboval lasten narod. "Lahko govorimo, ampak Iran ne bo deležen omilitve sankcij, dokler ne bo nehal lagati in širiti terorizma," je dodal Bolton.

Strokovnjaki ocenjujejo, da iranski tanker morda ne bo vplul v Tartus, ampak bodo skušali nafto v Sirijo spraviti s transferjem na drug tanker.

BBC sicer poroča, da ni nikakršne potrditve, da tanker raztovarja svoj tovor. Ne Sirija ne Iran nista komentirala zadnjega razvoja dogodkov.

Tanker zasegli že v Gibraltarju

Za tanker Adrian Darya 1 so že pred tem sumili, da je tovoril nafto v Sirijo in so ga julija v Gibraltarju s pomočjo britanskih sil zaustavili in zasegli, ker naj bi bil na poti v Sirijo, s čimer bi kršil sankcije EU-ja zoper to državo. A ker je Iran zagotovil, da cilj ni Sirija, ga oblasti v Gibraltarju niso mogle več zadrževati in avgusta je lahko nadaljeval pot.

V Washingtonu so kljub temu skušali doseči, da bi tanker zasegli, ker da krši ameriške sankcije proti Iranu. Vendar ker se je Washington skliceval na ameriške, ne pa tudi evropske sankcije, ga oblasti v Gibraltarju niso mogle zadržati.

Zaradi zaustavitve iranskega tankerja v Gibraltarju se je sicer močno zaostril položaj v Perzijskem zalivu, kjer je tudi Iran potem zasegel nekaj tujih tankerjev.

Iran je danes po lastnih navedbah ponovno zasegel tanker, ki naj bi tihotapil nafto. Na krovu tankerja z 290.000 litri nafte je bilo 12 filipinskih državljanov, ki so jih aretirali in jih trenutno zaslišujejo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.