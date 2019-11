Podporniki t. i. Islamske države z njeno zastavo na shodu v indijski pokrajini Kašmir. Foto: EPA

Turčija je doslej kritizirala zahodne države, ker zavračajo sprejem lastnih državljanov, ki so se v Siriji in Iraku borili na strani Islamske države. "Zdaj vam sporočamo, da vam jih bomo začeli vračati. Začeli bomo v ponedeljek," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napovedal turški notranji minister.

Kurdska političarka Ilham Ahmed evropske države poziva, naj izvajajo pritisk na Turčijo. Foto: AP

Kurdska politična voditeljica Ilham Ahmed, sopredsedujoča Sirskemu demokratičnemu svetu (SDC), politični veji Sirskih demokratičnih sil (SDF), je evropske države posvarila, da se lahko kmalu soočijo z valom vračajočih borcev IS-a, če ne bodo zaostrili odnosov s Turčijo, vključno s prekinitvijo trgovskih pogovorov in pogovorov o priključitvi EU-ju.

Nekatere evropsko države so svojim državljanom, ki so postali borci IS-a, odvzele državljanstvo. Med njimi so Združeno kraljestvo, Nizozemska in Danska. Soylu je že pred tednom dni te države obsodil neodgovornosti. Za zdaj še ni znano, ali bo Turčija lahko vrnila tiste, ki so jim državljanstvo odvzeli, navaja AFP.

V skladu z newyorško konvencijo iz leta 1961 sicer ni dovoljeno, da bi kdo ostal brez državljanstva, zaradi česar so nedavni primeri že sprožili pravne bitke. Več držav, med njimi Združeno kraljestvo in Francija, omenjene konvencije ni ratificiralo.

Severna Makedonija je bila ob tem po poročanju Euronewsa prva evropska država, ki je repatriirala borce IS-a. Avgusta 2018 je sprejela in sprožila sodni postopek proti sedmim borcem IS-a.

Erdogan: Turčija ne bo zapustila Sirije, dokler ne odidejo druge države

Turško-ruska patrulja naj bi s solzivcem ranila več kurdskih protestnikov. Foto: EPA

Med nedavno vojaško operacijo na severovzhodu Sirije je Turčija ujela 287 borcev. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je medtem na letu iz Madžarske novinarjem dejal, da se Turčija ne bo umaknila iz Sirije, dokler tega ne bodo storile tudi druge države in dokler t. i. varnega območja, kamor nameravajo naseliti sirske begunce, ne bo "zapustil še zadnji kurdski borec".

V skladu z dogovorom med Ankaro, Washingtonom in Moskvo naj bi Turčija zaustavila ofenzivo, da bi omogočila umik kurdskih borcev. Medtem ko ZDA in Rusija trdita, da so kurdski borci zapustili območje, Erdogan trdi nasprotno in državi obtožuje, da ne izpolnjujeta zavez dogovora.

Turško-ruske patrulje s solzivcem nad kurdske protestnike

Skladno z dogovorom so na območju severovzhodne Sirije začele delovati skupne turško-ruske patrulje. V petek so izvedli tretjo tovrstno patruljo. Turško obrambno ministrstvo je v izjavi zapisalo, da je bila tretja patrulja izvedena po načrtih, po 88-kilometrski poti vzdolž najbolj vzhodnega odseka meje, na globini 10 kilometrov v ozemlje Sirije.

Med patruljo naj bi vojski po navedbah tiskovnega predstavnika kurdskih Ljudskih zaščitnih enot (YPG) Mustafe Balija s solzivcem napadli miroljubne kurdske protestnike in jih deset ranili.